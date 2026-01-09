Petroliere rusești aflate sub sancțiuni americane, observate în Canalul Mânecii

Două petroliere aflate sub sancțiuni americane navighează spre est prin Canalul Mânecii, îndreptându-se spre Rusia, potrivit site-urilor de monitorizare a traficului maritim, relatează The Guardian.

Navele Aria și Tia, înregistrate de-a lungul timpului sub mai multe nume și pavilioane, au fost observate în sudul Marii Britanii joi, la doar o zi după sechestrarea de către SUA a petrolierului rus Marinera, în Atlanticul de Nord.

John Healey, secretarul apărării, a declarat miercuri parlamentarilor că sechestrarea navei Marinera este una legitimă nu doar prin prisma faptului că naviga sub pavilion, ci și prin apartenența la flota din umbră a Rusiei, care transportă ilicit petrol pe mare „pentru a finanța invazia ilegală a Ucrainei”.

Întrebat joi dacă are cunoștință de prezența navelor sancționate în cauză, Ministerul britanic Apărării a declarat că nu va discuta despre eventuale planuri de confiscare a navelor și nici „nu va oferi comentarii la informațiile live de pe site-urile de monitorizare a traficului maritim ” .

Un purtător de cuvânt a venit cu următoarele precizări: „Secretarul apărării a subliniat în parlament că descurajarea, perturbarea și degradarea flotei rusești din umbră reprezintă o prioritate pentru acest guvern.”

Nava Tia, reînregistrată ca „Tiavan”, a plecat din Turcia și se îndreaptă către un port din Golful Finlandei, Rusia, unde este estimat să sosească pe 13 ianuarie, potrivit Lloyd's List. Din 2024 Tia se află sub sancțiunile SUA pentru transportul de țiței din Venezuela, dar de atunci și-a schimbat denumirea de două ori, devenind „Arcusat” și, în final, „Tiavan”.

Nava Aria, înregistrată sub pavilionul statului Barbados, a fost observată navigând între Plymouth și Jersey joi seară, destinația sa fiind portul comercial Ust-Luga din estul Mării Baltice. Se află pe lista petrolierelor care fac obiectul unor sancțiuni din partea Trezoreriei SUA, cu mențiunea că este legată de cea mai mare companie de transport maritim din Rusia.

Miercuri, forțele americane au confiscat petrolierul Marinera, fostul Bella 1, la nord-vest de Insulele Britanice, într-o operațiune desfășurată cu sprijinul Marinei Regale britanice și forțelor aeriene, după o urmărire de două săptămâni și jumătate, de când nava a plecat din Caraibe, cu destinația Venezuela.

Echipajul, care a refuzat inițial să dea permisiunea Gărzii de Coastă a SUA să urce la bord în apropierea țării sud-americane, și-a schimbat cursul spre nord, în Atlantic, și a încercat să evite sechestrarea arborând pavilionul rusesc.

Rusia a protestat față de confiscare, denunțând un act de piraterie și cerând eliberarea și eliberarea marinarilor săi.