 Războiul din Iran riscă să escaladeze. SUA se tem de atacuri iraniene, iar Trump ia în calcul noi lovituri militare: „Va fi un război asimetric” | adevarul.ro
search
Duminică, 25 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Războiul din Iran riscă să escaladeze. SUA se tem de atacuri iraniene, iar Trump ia în calcul noi lovituri militare: „Va fi un război asimetric”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră într-o nouă etapă de tensiune, pe fondul unor informații despre posibile atacuri iraniene împotriva unor oficiali americani și al pregătirilor pentru o eventuală reluare a bombardamentelor asupra Iranului.

Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră într-o nouă etapă de tensiune.
Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră într-o nouă etapă de tensiune. Foto: Shutterstock

Potrivit unei analize publicate de The New York Times, riscul unei escaladări majore este amplificat de calculele politice ale liderilor implicați și de apropierea alegerilor importante în Statele Unite și Israel.

Oficiali americani și aliați europeni susțin că informațiile despre posibile comploturi iraniene s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Printre scenariile analizate se numără atacuri împotriva ambasadorilor americani din Orientul Mijlociu și a unor oficiali aflați pe teritoriul SUA. Informațiile sunt clasificate, iar amploarea și capacitatea Iranului de a pune în aplicare astfel de planuri rămân dificil de evaluat.

Potrivit unor oficiali americani citați de publicația americană, președintele Donald Trump este informat periodic cu privire la noile date de intelligence și ar înclina, în discuțiile private, spre o nouă rundă de atacuri majore în Iran. Planurile elaborate de Comandamentul Central al SUA ar include o listă extinsă de ținte, printre care infrastructura energetică și alte obiective esențiale pentru economia iraniană.

În paralel, oficialii iranieni au transmis că țara se pregătește pentru eventuale atacuri-surpriză și că nu mai consideră anumite categorii de ținte în afara limitelor conflictului. Doi oficiali iranieni, dintre care unul din cadrul Gardienilor Revoluției, au confirmat pentru The New York Times informațiile privind intențiile de a viza americani, invocând atacurile israeliene și americane în care au fost uciși oficiali iranieni și membri ai familiilor acestora.

Un consilier de rang înalt al președintelui Parlamentului iranian, Mahdi Mohammadi, a avertizat că următoarea etapă a conflictului ar putea fi una decisivă și s-ar baza pe tactici de război asimetric. Acesta a susținut că Iranul va urmări să lovească punctele forte și vulnerabilitățile adversarilor, fără a recurge la un război convențional.

„Ne aflăm într-o fază surprinzătoare a războiului și nu vom duce un război clasic”, a declarat Mohammadi. „Va fi un război asimetric, acerb și decisiv, care va viza punctele forte și punctele slabe ale inamicului.”

Tensiunile sunt amplificate și de apropierea alegerilor din SUA și Israel, care ar putea influența deciziile liderilor politici. Deși Trump a declarat că nu va ataca înaintea alegerilor intermediare americane, programate peste mai puțin de zece zile, acesta a sugerat că situația s-ar putea schimba ulterior. De asemenea, în Israel, premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu un scrutin care ar putea modifica echilibrul politic intern.

Analiza The New York Times avertizează că informațiile incomplete sau interpretate greșit și o eventuală eroare de calcul ar putea declanșa o escaladare rapidă. Într-un context în care ambele tabere se pregătesc pentru posibilitatea reluării luptelor, un singur incident ar putea provoca o confruntare de amploare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
digi24.ro
image
Maria Zaharova, mesaj pentru Giorgia Meloni: „Să-l asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea porţilor pentru Moscova”
stirileprotv.ro
image
Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
gandul.ro
image
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
mediafax.ro
image
Daniel Pancu, riști să pierzi vestiarul! Bogdan Baratky dezvăluie episodul tensionat de la FCSB – Rapid 4-1
fanatik.ro
image
Membra PCR care a evadat din „raiul comunist” ascunsă în camionul iubitului englez. Ce măsuri a luat Securitatea ceaușistă când a aflat povestea de la BBC
libertatea.ro
image
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy răsfățat să țină în viață cea mai notorie forță de mercenari din lume
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
digisport.ro
image
Simona Trașcă și Marian Buzilă sărbătoresc doi ani de relație! Cum reușesc să mențină vie flacăra iubirii
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Scene de groază într-un sat din Ialomița: un bărbat a încercat să lovească un copil cu mașina, apoi l-a bătut
observatornews.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮
cancan.ro
image
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
prosport.ro
image
Mihaela Rădulescu, imagini din casa sa din Monaco. Cât costă un apartament într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume
playtech.ro
image
A luat roșu în minutul 90 ca să joace contra lui Dinamo!
fanatik.ro
image
Cine îl va înfrunta pe Putin? Lista scurtă a liderilor europeni dezvăluită de surse diplomatice. Nicușor Dan nu e inclus
ziare.com
image
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Andrew Tate se află în stare gravă! Ce se întâmplă cu milionarul: Rugați-vă pentru el
romaniatv.net
image
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. De vină, un eventual conflict nuclear și utilizarea malițioasă a AI. Ce ne rezervă viitorul?
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
click.ro
image
Dispariție în Argeș: O mamă de 26 de ani a plecat de acasă cu cei trei copii și este de negăsit
click.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Știm amândoi prin câte ai trecut!” Geanina Ilieș, în lacrimi la vorbele fiului său! Cuvintele care au răscolit-o
image
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv