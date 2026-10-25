Războiul din Iran riscă să escaladeze. SUA se tem de atacuri iraniene, iar Trump ia în calcul noi lovituri militare: „Va fi un război asimetric”

Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră într-o nouă etapă de tensiune, pe fondul unor informații despre posibile atacuri iraniene împotriva unor oficiali americani și al pregătirilor pentru o eventuală reluare a bombardamentelor asupra Iranului.

Conflictul dintre Iran, Statele Unite și Israel intră într-o nouă etapă de tensiune. Foto: Shutterstock

Potrivit unei analize publicate de The New York Times, riscul unei escaladări majore este amplificat de calculele politice ale liderilor implicați și de apropierea alegerilor importante în Statele Unite și Israel.

Oficiali americani și aliați europeni susțin că informațiile despre posibile comploturi iraniene s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Printre scenariile analizate se numără atacuri împotriva ambasadorilor americani din Orientul Mijlociu și a unor oficiali aflați pe teritoriul SUA. Informațiile sunt clasificate, iar amploarea și capacitatea Iranului de a pune în aplicare astfel de planuri rămân dificil de evaluat.

Potrivit unor oficiali americani citați de publicația americană, președintele Donald Trump este informat periodic cu privire la noile date de intelligence și ar înclina, în discuțiile private, spre o nouă rundă de atacuri majore în Iran. Planurile elaborate de Comandamentul Central al SUA ar include o listă extinsă de ținte, printre care infrastructura energetică și alte obiective esențiale pentru economia iraniană.

În paralel, oficialii iranieni au transmis că țara se pregătește pentru eventuale atacuri-surpriză și că nu mai consideră anumite categorii de ținte în afara limitelor conflictului. Doi oficiali iranieni, dintre care unul din cadrul Gardienilor Revoluției, au confirmat pentru The New York Times informațiile privind intențiile de a viza americani, invocând atacurile israeliene și americane în care au fost uciși oficiali iranieni și membri ai familiilor acestora.

Un consilier de rang înalt al președintelui Parlamentului iranian, Mahdi Mohammadi, a avertizat că următoarea etapă a conflictului ar putea fi una decisivă și s-ar baza pe tactici de război asimetric. Acesta a susținut că Iranul va urmări să lovească punctele forte și vulnerabilitățile adversarilor, fără a recurge la un război convențional.

„Ne aflăm într-o fază surprinzătoare a războiului și nu vom duce un război clasic”, a declarat Mohammadi. „Va fi un război asimetric, acerb și decisiv, care va viza punctele forte și punctele slabe ale inamicului.”

Tensiunile sunt amplificate și de apropierea alegerilor din SUA și Israel, care ar putea influența deciziile liderilor politici. Deși Trump a declarat că nu va ataca înaintea alegerilor intermediare americane, programate peste mai puțin de zece zile, acesta a sugerat că situația s-ar putea schimba ulterior. De asemenea, în Israel, premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu un scrutin care ar putea modifica echilibrul politic intern.

Analiza The New York Times avertizează că informațiile incomplete sau interpretate greșit și o eventuală eroare de calcul ar putea declanșa o escaladare rapidă. Într-un context în care ambele tabere se pregătesc pentru posibilitatea reluării luptelor, un singur incident ar putea provoca o confruntare de amploare.