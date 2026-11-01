 Iranul îl avertizează pe Trump: un nou război cu SUA ar putea dura mai mult decât precedentul | adevarul.ro
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Iranul îl avertizează pe Trump: un nou război cu SUA ar putea dura mai mult decât precedentul

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Iranul ameninţă duminică Statele Unite că o eventuală reluare a ostilităţilor riscă să dureze, în urma unor noi ameninţări ale preşedintelui american Donald Trump.

Război SUA-Iran
Razboi SUA-Iran Foto: EPA

”Un nou război ar putea să fie mai lung decât precedentul, iar preşedintele american nu va fi în măsură să dicteze nici momentul şi nici condiţiile” opriri ostilităţilor, ameninţă, citat de televiziunea de stat, un purtător de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, scrie News.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că Statele Unite au distrus o mare parte a capacităţilor nucleare iraniene, dar că mai trebuie să se ”ocupe” de una-două instalaţii.

„Le-am neutralizat capacităţile nucleare. Mai avem de rezolvat, aş spune, una sau două locaţii, dar putem face asta în zece minute”, a declarat Trump jurnaliştilor la reşedinţa sa din Florida.

Probabil că ar trebui să vă uitaţi în zona Pickaxe Mountain, şi trebuie să ne ocupăm de asta. Putem face toate astea foarte repede”, a adăugat el.

Muntele Kolang, denumit „Pickaxe Mountain” în limba engleză („Kolang” înseamnă „tăiş” în limba persană), este situat în provincia Isfahan, la aproximativ 200 km sud de Teheran, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.

Muntele Pickaxe a fost semnalat de serviciile de informaţii occidentale ca fiind un loc folosit probabil pentru depozitarea materialului nuclear şi nu a fost încă atacat de SUA în cadrul războiului declanşat la începutul anului.

Războiul a izbucnit pe 28 februarie în urma unor atacuri comune ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, care a ripostat lovind, în special, ţările din Golf aliate cu Washingtonul.

Un armistiţiu încheiat în aprilie a pus capăt celor aproape 40 de zile de bombardamente intense, iar în iunie a fost semnat un memorandum de înţelegere menit să pună capăt definitiv conflictului.

Însă fragila înţelegere s-a spulberat în această vară, strâmtoarea Ormuz aflându-se în centrul conflictului.

Iranul, care revendică controlul asupra acestei rute maritime cruciale pentru transportul mondial de hidrocarburi, atacă în mod regulat navele care se aventurează pe acolo fără autorizaţia sa.

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