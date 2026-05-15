Video Marco Rubio, mesaj important de susținere pentru România: „Există țări membre NATO care ne-au fost foarte utile”

Secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat România pentru rolul său în cadrul NATO, subliniind importanța parteneriatului strategic dintre București și Washington.

Secretarul de stat american Marco Rubio a făcut mai multe declarații privind funcționarea NATO, în care a evidențiat atât statele aliate considerate importante, cât și tensiunile legate de utilizarea infrastructurii militare comune.

„Există țări membre NATO care ne-au fost foarte utile: Portugalia, Polonia, România și Bulgaria”, a declarat oficialul american, în cadrul unui interviu acordat Fox News.

În același timp, Rubio a criticat poziția Spaniei, susținând că aceasta ar fi limitat accesul Statelor Unite la facilități militare.

„Spania a fost atroce. Este absolut înfiorător! Ei au interzis Statelor Unite să își folosească teritoriul pentru a opri amenințarea nucleară iraniană”, a spus acesta.

Oficialul american a pus sub semnul întrebării modul în care funcționează alianța în lipsa unei cooperări militare complete între aliați. „Când ai parteneri NATO care îți refuză folosirea acestor baze… atunci care mai este scopul alianței?”, a afirmat Rubio.

El a continuat cu o serie de întrebări retorice privind beneficiile reciproce ale alianței.

„Ajungem să ne întrebăm: sunt aliați doar când le convine? De ce suntem acolo? Doar ca să îi protejăm, dar nu și ca să ne promovăm interesele naționale? Aceasta este o întrebare foarte legitimă pe care trebuie să o analizăm”, a mai spus oficialul american.

Consolidarea relației cu SUA este rezultatul unei direcții strategice asumate de președintele Nicușor Dan, bazate pe parteneriatul strategic și angajamentele din cadrul NATO.

De asemenea, la Summitul de la București, liderii statelor B9 au subliniat necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și au reafirmat obiectivul de 5% din PIB pentru securitate și apărare.

Declarația comună adoptată la summitul București 9 (B9) și al Aliaților Nordici prevede întărirea apărării aeriene și antirachetă pe flancul estic, în contextul amenințărilor hibride și al încălcărilor spațiului aerian NATO.