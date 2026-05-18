Reacția președintelui Nicușor Dan când a văzut delegația USR la Cotroceni

Nicușor Dan, președintele României, a observat la întâlnirea cu partidele politice de la Cotroceni că delegația USR a fost formată din trei femei și trei bărbați, respectiv ministra Mediului Diana Buzoianu, ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu și senatoarea Violeta Alexandru, în timp ce partea masculină a fost reprezentată de Dominic Fritz, președintele partidului, ministrul Apărării Radu Miruță și vicepreședintele USR Radu Mihaiu. „Ne place egalitatea de aici”, a spus Nicușor Dan, în vreme ce Dominic Fritz a răspuns: „Prima delegație cu femei”.

Ulterior, au mai ajuns la Cotroceni și alte femei, din delegațiile SOS și POT.