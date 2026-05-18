PSD nu își dorește cu adevărat funcția de premier, „chiar dacă astăzi a spus explicit că și-o asumă”, susține Remus Pricopie

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat luni, 18 mai, că nu crede că PSD „își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru, chiar dacă astăzi a spus explicit că și-o asumă.” Acesta adaugă că social-democrații încearcă să se repoziționeze după moțiunea de cenzură.

Acesta mai explică că lui Nicușor Dan i s-a reproșat în ultimele șase săptămâni că nu a „pus PSD-ul la punct” și că a permis social-democraților să depună o moțiune de cenzură.

„Sigur că rolul președintelui este de mediator și, dacă are capacitatea să evite astfel de conflicte, este bine”, a afirmat Remus Pricopie la Interviurile „Adevărul”.

Nu în ultimul rând, referitor la discuțiile privind o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan din partea PNL la Cotroceni, Remus Pricopie a declarat că „este prea devreme” pentru astfel de discuții.