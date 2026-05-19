search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru prima casă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă inițiativă legislativă depusă la Senat promite să schimbe radical calculele pe piața imobiliară, propunând reducerea masivă a taxelor pentru o anumită categorie de cumpărători. Proiectul de lege vizează modificarea Codului Fiscal și introducerea unei cote reduse de TVA de 11% pentru livrarea de locuințe noi. Măsura este gândită ca o gură de oxigen pentru tinerii de până în 35 de ani aflați la prima achiziție, însă vine la pachet cu un set de criterii cumulative extrem de stricte și cu o monitorizare severă.  

Bloc nou
Un proiect legislativ propune reducerea TVA la 11% pentru locuințele noi cumpărate de tineri

Măsura este concepută ca un instrument de sprijin pentru achiziția primei locuințe, fără ca proiectul de act normativ să numească vreun program de tipul „Prima Casă” sau „Noua Casă”, dar și ca mecanism de limitare a utilizării abuzive a facilității fiscale.

Proiectul vizează modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și stabilește un set de criterii cumulative atât pentru cumpărător, cât și pentru imobil, precum și reguli noi de control printr-un registru electronic gestionat cu implicarea notarilor publici și a ANAF.

Condițiile pentru aplicarea cotei de TVA de 11%

Conform proiectului, TVA redus de 11% se aplică pentru livrarea de clădiri cu destinație de locuință, inclusiv terenul pe care acestea sunt construite, doar dacă sunt îndeplinite simultan condiții stricte.

Cumpărătorul trebuie să fie persoană fizică și să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. De asemenea, acesta trebuie să achiziționeze exclusiv o locuință și să nu fi deținut anterior un drept de proprietate asupra unei locuințe, fie individual, fie împreună cu soțul sau soția.

Sunt prevăzute două excepții importante: situația în care persoana deține o cotă-parte dintr-un imobil dobândită prin moștenire legală sau testamentară și situația în care deține o locuință cu suprafața utilă de cel mult 50 mp, dobândită prin alt mod decât cumpărarea. În plus, cumpărătorul trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere prin care se angajează să nu înstrăineze locuința înainte de împlinirea unui termen de 5 ani de la achiziție.

În ceea ce privește imobilul, acesta trebuie să aibă destinație exclusivă de locuință, să nu fi făcut anterior obiectul unei livrări cu TVA redus, să aibă o suprafață utilă de cel mult 150 mp și un preț de maximum 945.000 lei la data încheierii contractului.

Registrul achizițiilor și rolul notarilor

Proiectul introduce și consolidează „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”, un sistem electronic prin care sunt evidențiate toate tranzacțiile realizate în baza facilității fiscale. Notarii publici vor avea obligația de a verifica, înainte de autentificarea contractelor, dacă persoana a mai beneficiat de cota redusă de TVA, prin consultarea registrului.

În cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite, tranzacția poate fi realizată doar cu aplicarea cotei standard de TVA. De asemenea, notarii vor completa registrul la momentul autentificării actelor, vor introduce mențiuni privind respectarea condițiilor legale și vor evidenția cota de TVA aplicată în contracte. În anumite situații, se va nota și interdicția de înstrăinare în cartea funciară.

Impactul potențial asupra pieței imobiliare

Propunerea legislativă vine într-un context în care piața imobiliară a resimțit deja efectele modificărilor fiscale recente. Începând cu august anul trecut, TVA pentru locuințele noi a fost majorată la 21% din valoare, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a prețurilor finale pentru cumpărători.

Această majorare a avut un impact direct asupra cererii, iar în anumite segmente de piață a fost observată o scădere a numărului de locuințe noi vândute, în special în rândul cumpărătorilor aflați la prima achiziție, care sunt mai sensibili la costul final al tranzacției.

În acest context, introducerea unei cote reduse de 11% este prezentată ca o posibilă măsură de relansare a accesibilității locuințelor, în special pentru tineri, dar efectul final va depinde de forma adoptată a legii și de condițiile de aplicare stabilite prin norme.

Din punct de vedere economic, proiectul poate genera efecte pozitive asupra pieței imobiliare, asupra industriei construcțiilor și asupra sectoarelor conexe. Reducerea TVA aplicabilă primei locuințe pentru tineri poate conduce la creșterea accesibilității achiziției, la deblocarea unor decizii de cumpărare amânate și la creșterea cererii solvabile în zona locuințelor cu prețuri medii”, se menționează în expunerea de motive a actului normativ.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
gandul.ro
image
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
mediafax.ro
image
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
digisport.ro
image
Amestec de omega-3 de casă. 1 lingură pe zi poate înlocui capsulele
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Zodia care va fi vedeta lunii iunie. E „lovită” de noroc din toate părțile, primește o sumă mare de bani și scapă de o problemă de sănătate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
ANAF schimbă regulile privind veniturile. Se elimină obligativitatea pentru români
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas