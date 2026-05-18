Titularizare 2026. Expert în educație, avertisment pentru viitorii profesori: „Tonul ridicat e o sursă uriașă de stres pentru copii”

Înscrierile pentru examenul de titularizare s-au încheiat pe 18 mai, așa că urmează verificarea dosarelor, inspecțiile la clasă și, în cele din urmă, examenul scris. Anul acesta, cele mai multe posturi titularizabile sunt pentru educatoare, învățătoare, profesori de sprijin și consilieri școlari. Am discutat cu Ion-Ovidiu Pânișoară, directorul Departamentului de Formare a Profesorilor, despre calitățile esențiale ale celor care lucrează cu preșcolarii și elevii în primii ani. 

FOTO: Annie Spratt via Unsplash
FOTO: Annie Spratt via Unsplash

Calitățile esențiale ale unei educatoare

În cazul educației timpurii, Ion-Ovidiu Pânișoară subliniază că rolul educatoarei este unul profund important. Iar dincolo de a învăța copiii poezii sau să coloreze, alte calități sunt esențiale. 

Ținând cont că o educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar este, uneori, prima persoană care preia figura parentala în plan instituțional, printre calitățile obligatorii ar trebui să se regăsească: empatia, răbdarea și dragostea față de copi

, explică directorul Departamentului de Formare Profesori, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației. 

Totodată, acesta insistă asupra  asupra modului în care cadrul didactic trebuie să se raporteze la copil

O educatoare trebuie să știe să se “coboare” la vârsta și percepția copilului preșcolar, trebuie să aibă multă răbdare pentru a pune bazele construcției unui comportament de învățare, pentru primele etape în construcția comportamentului moral și pro-social.

În ceea ce privește relația cu părinții, este nevoie de mult  tact, subliniază expertul. 

Ce nu ar trebui să facă niciodată o educatoare

,,Tonul ridicat este o mare sursă de stres pentru copiii la această vârstă. Acest lucru nu trebuie să excludă tonul ferm, dar nuanțele contează aici. Trebuie avută mare atenție la discriminarea de orice fel, uneori cadrele didactice își arată pe față preferințele față de anumiți copii. Și mai trebuie găsit echilibrul între joaca și învățare, sunt unele educatoare care pierd această balanță", spune Ion-Ovidiu Pânișoară. 

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară
Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară

Învățătorul și formarea motivației pentru școală

Dacă trecem la învățământul primar, calitățile esențiale ale cadrelor didactice rămân aceleași, spune profesorul universitar. 

,,De altfel, până în acest an a existat o dublă specializare în formarea inițială, profesor pentru învățământ primar și profesor pentru învățământ preșcolar. Noua lege a introdus două specializări distincte, ceea ce este o prostie guvernată de interesele unui grup mic de universitari, marea majoritate valorificând tradiția excepțională a dublei specializări."

Titularizarea în România: sistem vechi la vremuri noi. Doi profesori spun cum s-ar putea testa în mod real competențele cadrelor didactice

În plus față de doamnele educatoare, un bun învățător sau o bună învățătoare trebuie să mai fie atenți la un aspect, spune Ion-Ovidiu Pânișoară: cultivarea motivației pentru învățare. 

,,De modul în care un învățător știe să reacționeze, de modul în care supraveghează și încurajează progresul elevului (de maniera în care îl exprimă Jacob Kunin), de toate acestea vor depinde dragostea elevului față de școală și deschiderea lui față de învățătură. Și nu am exagerat: dragostea față de școală este un aspect pe care l-am uitat, l-am pierdut în reformele infinite ale formelor fără fond", explică acesta. 

Ce face diferența în cariera didactică

Un profesor trebuie să îmbine dragostea față de copii cu fermitatea deciziilor didactice, să îmbine cunoașterea științifică cu capacitatea de a o adapta și a i transmite la vârstă cu care lucrează

, subliniază expertul. 

,,Ăsta înseamnă ceea ce eu numesc adesea ca “pedagogia este viața” - ceea ce am încercat să pun în operă în recentul meu volum “Pedagogie pentru suflet”, apărut acum câteva zile la Polirom.  Dacă nu-ți respecți partenerul de dialog (chiar dacă aici vorbim despre copii), atunci nu vei putea să găsești cele mai bune modalități de a-l convinge ca școala este bună, ca merită să înveți", continuă acesta. 

Iar vremurile actuale vin cu noi provocări care trebuie luate în calcul de cei care își doresc o carieră didactică pe termen lung: ,,atenția la modul în care ființa umană crește și se dezvoltă într-o epocă a tehnologiei și într-o lume a AI-ului."

Cadrul didactic este veriga de legătură între societate și viitorul ei, spune Ion-Ovidiu Pânișoară.

,,De aceea trebuie revenit la norma de predare mai mică și la un număr mai mic de elevi în clasa. Trebuie să avem timp și grijă pentru orice elev. Fiecare elev este capabil, așa cum spune principiul optimismului pedagogic, dar trebuie să găsești modalitatea de a preda (cum ar spune Bruner) la care aș adăuga - modalitatea de a ajunge la sufletul lui", e de părere directorul Departamentului de Formare a Profesorilor. 

Titularizare 2026. Încep înscrierile într-un an cu posturi „la porție”. De ce este mai greu ca niciodată să devii titular în învățământ

Calendarul titularizării în 2026

Titularizarea este concursul național prin care cadrele didactice pot obține un post într-o unitate de învățământ. 

Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă. Pentru suplinitori, pragul minim este nota 5 la ambele probe.

Sesiunea 2026 este structurată în mai multe etape, desfășurate între mai și august:

  • 6–18 mai: înscrierea candidaților
  • 8–30 iunie: inspecții la clasă și probe orale/practice
  • 21 iulie: proba scrisă
  • 28 iulie: rezultate inițiale
  • 29 iulie – 3 august: contestații
  • 4 august: rezultate finale
  • 5–6 august: repartizarea candidaților
  • 17–21 august: emiterea deciziilor de angajare

