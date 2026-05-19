Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
De ce este noul focar de Ebola un coșmar pentru medici: tulpina rară fără vaccin și tratament se răspândește rapid

Un nou focar de Ebola izbucnit în Republica Democrată Congo a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să declare stare de urgență de sănătate publică de interes internațional. Autoritățile sanitare avertizează că situația este deosebit de gravă, deoarece virusul aparține unei tulpini rare, pentru care nu există vaccin aprobat, iar focarul se dezvoltă într-o regiune afectată de conflicte armate și deplasări masive de populație.

Focar de Ebola în Republica Democratică Congo Foto: shutterstock
Potrivit directorului Africa Centres for Disease Control and Prevention, Jean Kaseya, au fost raportate cel puțin 100 de decese și peste 390 de cazuri suspecte de Ebola.

O tulpină rară și greu de controlat

Specialiștii avertizează că situația este extrem de dificilă deoarece focarul este provocat de o tulpină rară a virusului - Bundibugyo - pentru care nu există nici vaccin aprobat, nici tratamente dezvoltate special, potrivit BBC.  

Până acum, această tulpină a provocat doar două epidemii cunoscute și a ucis aproximativ o treime dintre persoanele infectate. Primele simptome includ febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și inflamații ale gâtului. Ulterior pot apărea vărsături, diaree, erupții cutanate și hemoragii severe.

Specialiștii spun că tocmai raritatea acestei variante îngreunează intervenția medicală. Testele inițiale efectuate pacienților au ieșit negative deoarece erau concepute pentru formele mai comune de Ebola.

În plus, nu există un vaccin aprobat împotriva Bundibugyo, nu există tratamente dezvoltate special pentru această variantă, singura speranță este ca vaccinurile folosite împotriva tulpinii Zaire să ofere o protecție parțială.

OMS subliniază însă că riscul unui scenariu asemănător pandemiei Covid-19 este redus, iar amenințarea pentru restul lumii rămâne minimă.

Cum a început epidemia

Primul caz confirmat a fost o asistentă medicală din Bunia, capitala provinciei Ituri, care a început să prezinte simptome pe 24 aprilie. Potrivit autorităților congoleze, acest lucru arată că virusul circula deja de câteva săptămâni fără să fie detectat.

Femeia a murit ulterior, iar trupul ei a fost transportat în Mongwalu, unul dintre orașele miniere unde au fost raportate cele mai multe îmbolnăviri.

Ministrul Sănătății din Congo, Samuel Roger Kamba, a declarat că ceremonia funerară a contribuit decisiv la răspândirea virusului, după ce numeroase persoane au intrat în contact cu trupul victimei.

Focar de Ebola în estul Republicii Congo. 65 de oameni au murit

Directorul Africa Centres for Disease Control and Prevention, dr. Jean Kaseya, a atras atenția că funeraliile reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri de transmitere, exact cum s-a întâmplat și în epidemii anterioare de Ebola.

Autoritățile sanitare spun că răspândirea epidemiei a fost accelerată și de neîncrederea comunităților locale în sistemul medical.

Potrivit ministrului Sănătății, multe persoane au considerat boala drept „vrăjitorie” sau „o maladie mistică”, alegând să meargă la centre religioase și vindecători tradiționali în loc să se prezinte la spitale.

Campaniile de informare încearcă acum să explice populației: cum trebuie organizate în siguranță funeraliile, importanța igienei și a dezinfectării și necesitatea izolării rapide a persoanelor cu simptome.

Cazuri confirmate inclusiv într-un oraș controlat de rebeli

Primele cazuri au fost raportate în: Mongwalu, Rwampara și Bunia. Însă, îngrijorarea a crescut după confirmarea unui caz în Goma, cel mai mare oraș din estul țării, cu aproximativ 850.000 de locuitori și aflat sub controlul rebelilor AFC-M23.

Potrivit directorului Institutului Național Congolez de Cercetare Biomedicală, Jean-Jacques Muyembe, este vorba despre o femeie care călătorise la Goma după moartea soțului ei din cauza Ebola.

Epidemia a depășit deja granițele Congo. În Uganda, două persoane venite recent din Congo au fost depistate cu Ebola în capitala Kampala. Una dintre ele a murit, iar cealaltă este internată.

Măsuri de urgență și controale la frontieră

Guvernul congolez, împreună cu OMS și organizația Médecins Sans Frontières (MSF), a trimis echipe medicale și echipamente de protecție în zonele afectate.

Sunt amenajate centre speciale pentru tratarea bolnavilor, iar populația este sfătuită: să raporteze imediat simptomele la numărul gratuit 151; să evite contactul cu persoanele decedate; să nu consume carne insuficient preparată termic; să respecte măsurile de distanțare.

În același timp, autoritățile din Rwanda au intensificat controalele la graniță după apariția cazului din Goma.

Africa CDC avertizează că există un risc ridicat ca virusul să se răspândească și în: Uganda; Rwanda și Sudanul de Sud.

În Uganda, președintele Yoweri Museveni a decis amânarea tradiționalului pelerinaj de Ziua Martirilor, eveniment religios care adună anual mii de participanți din Congo.

Gruparea rebelă AFC-M23, care controlează orașul Goma, a anunțat că a activat propriile mecanisme de intervenție împotriva Ebola și că lucrează împreună cu serviciile medicale locale pentru limitarea răspândirii virusului.

Deocamdată, nici rebelii și nici guvernul congolez nu au confirmat o colaborare oficială în combaterea epidemiei. Totuși, faptul că autoritățile medicale de stat au reușit să confirme cazul din Goma este considerat un semn pozitiv într-o regiune destabilizată de conflict.

