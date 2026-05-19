„Danaida” lui Constantin Brâncuşi a fost vândută la peste 107 milioane de dolari la o licitație din New York. Record pentru o lucrare a artistului

„Danaida”, celebra lucrare a sculptorului român Constantin Brâncuși, a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari în cadrul unei licitații organizate la New York, un preț record.

New York Times scrie că licitația a avut loc luni seară, 18 mai, în sala de vânzări Christie’s de la Rockefeller Center.

Sculptura, realizată de Brâncuși în jurul anului 1913, a fost vândută pentru 107,6 milioane de dolari, incluzând taxele cumpărătorului.

Lucrarea a făcut parte dintr-un lot de 16 opere din colecția magnatului media și colecționarului de artă S.I. Newhouse, decedat în 2017, la vârsta de 89 de ani.

Newhouse a cumpărat sculptura pentru 18,2 milioane de dolari în 2002 (aproximativ 33 de milioane în valoarea actuală). La acea vreme, era cel mai mare preț plătit vreodată la licitație pentru o sculptură.

Luni, scrie publicația citată, „Danaida” a făcut din nou istorie pe piața de artă, depășind recordul anterior al lui Brâncuși de 71,2 milioane de dolari, stabilit în 2018 (aproximativ 94 de milioane ajustat la inflație).

Toate cele 16 lucrări din colecția lui Newhouse aveau garanții din partea unor terți, astfel că fiecare operă avea deja un preț minim garantat. În rândul veteranilor industriei circula zvonul că un singur cumpărător ar fi garantat aproape întreaga colecție Newhouse. Christie’s a refuzat să comenteze.

„Danaida”, promovată într-un clip în care apare Nicole Kidman

Cu câteva zile înainte, „Danaida” lui Constantin Brâncuși a fost promovată într-un clip realizat de casa Christie’s cu participarea actriței Nicole Kidman. În materialul video, aceasta vizitează galeriile Christie’s și se oprește în fața lucrării lui Brâncuși, pe care o observă din mai multe unghiuri.

În descrierea casei de licitații, „Danaida” a fost prezentată ca o lucrare de referință pentru sculptura modernă, cu o puternică dimensiune simbolică și estetică.

„Alchimia artistică a lucrării este în același timp profundă și transformatoare. Forma pură și esențializată a «Danaidei» este considerată momentul de naștere al sculpturii moderne. «Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți», spunea cândva Brâncuși.

Sfera infinită fixează privirea, formele circulare par fără sfârșit, purtând privitorul într-o călătorie în jurul sculpturii. O frumusețe recognoscibilă și totodată atemporală, deopotrivă contemporană și venită din epoci îndepărtate”, se arată în prezentarea casei de licitații.