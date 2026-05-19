search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Danaida” lui Constantin Brâncuşi a fost vândută la peste 107 milioane de dolari la o licitație din New York. Record pentru o lucrare a artistului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„Danaida”, celebra lucrare a sculptorului român Constantin Brâncuși, a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari în cadrul unei licitații organizate la New York, un preț record.

„Danaida”/FOTO: Captură video/Christie’s
„Danaida”/FOTO: Captură video/Christie’s

New York Times scrie că licitația a avut loc luni seară, 18 mai, în sala de vânzări Christie’s de la Rockefeller Center.

Sculptura, realizată de Brâncuși în jurul anului 1913, a fost vândută pentru 107,6 milioane de dolari, incluzând taxele cumpărătorului.

Lucrarea a făcut parte dintr-un lot de 16 opere din colecția magnatului media și colecționarului de artă S.I. Newhouse, decedat în 2017, la vârsta de 89 de ani.

Newhouse a cumpărat sculptura pentru 18,2 milioane de dolari în 2002 (aproximativ 33 de milioane în valoarea actuală). La acea vreme, era cel mai mare preț plătit vreodată la licitație pentru o sculptură.

Luni, scrie publicația citată, „Danaida” a făcut din nou istorie pe piața de artă, depășind recordul anterior al lui Brâncuși de 71,2 milioane de dolari, stabilit în 2018 (aproximativ 94 de milioane ajustat la inflație).

Toate cele 16 lucrări din colecția lui Newhouse aveau garanții din partea unor terți, astfel că fiecare operă avea deja un preț minim garantat. În rândul veteranilor industriei circula zvonul că un singur cumpărător ar fi garantat aproape întreaga colecție Newhouse. Christie’s a refuzat să comenteze.

„Danaida”, promovată într-un clip în care apare Nicole Kidman

Cu câteva zile înainte, „Danaida” lui Constantin Brâncuși a fost promovată într-un clip realizat de casa Christie’s cu participarea actriței Nicole Kidman. În materialul video, aceasta vizitează galeriile Christie’s și se oprește în fața lucrării lui Brâncuși, pe care o observă din mai multe unghiuri.

Sursă video: Christie’s

În descrierea casei de licitații, „Danaida” a fost prezentată ca o lucrare de referință pentru sculptura modernă, cu o puternică dimensiune simbolică și estetică.

„Alchimia artistică a lucrării este în același timp profundă și transformatoare. Forma pură și esențializată a «Danaidei» este considerată momentul de naștere al sculpturii moderne. «Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți», spunea cândva Brâncuși.

Sfera infinită fixează privirea, formele circulare par fără sfârșit, purtând privitorul într-o călătorie în jurul sculpturii. O frumusețe recognoscibilă și totodată atemporală, deopotrivă contemporană și venită din epoci îndepărtate”, se arată în prezentarea casei de licitații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu. Ar negocia în secret implementarea platformei digitale moldovenești în România, deși „nu respectă regulile europene”. Pe cine a trimis vicepremierul într-o vizită discretă la Chișinău
gandul.ro
image
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
mediafax.ro
image
Dosarul Liviu Dragnea – Tel Drum, blocat de patru ani în cameră preliminară din cauza protocoalelor SRI-DNA. Cum s-a confirmat ”minunea de la Teleorman”
fanatik.ro
image
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Ce se întâmplă dacă iei prea multe vitamine? Explicația unui farmacist despre riscurile reale ale suplimentelor
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Schimbare importantă la e-Factura. Persoanele care nu vor mai fi obligate să intre în sistem
playtech.ro
image
Jucătoarea cu 22 de trofee de Mare Șlem care a fost angajată de Lidl. Ce avere impresionantă are fosta tenismenă
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
„Danaida” lui Brâncuși vândută cu o sumă uriașă. Al doilea cel mai mare preț din istorie pentru o sculptură
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, mărturisiri neașteptate în ultimul său interviu: ”E o povară să fii lascivă și sexuală”

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?