O destinație populară de pe coasta Adriaticii introduce reguli stricte pe plajele sale spectaculoase: ce a fost interzis complet

O destinație populară de pe coasta Adriaticii introduce, din acest sezon estival, noi reglementări pe plaje, într-o încercare de a îmbunătăți experiența turiștilor, dar și protecția mediului.

Este vorba de plajele din Rimini, care au intrat începând cu 16 mai și până pe 20 septembrie, sub incidența unei reguli ferme: interdicție completă a fumatului, inclusiv pentru țigările electronice.

Măsura se aplică pe întreaga suprafață a plajei, nu doar în zona de țărm, și vizează toate spațiile frecventate de turiști – de la șezlonguri și umbrele, până la zonele de joacă pentru copii și spațiile de servire.

Singurele excepții sunt zonele special amenajate și marcate, în special în apropierea barurilor din complexele de plajă, unde fumatul va fi permis, potrivit Blic.

Autoritățile locale justifică decizia prin necesitatea reducerii expunerii la fumul de țigară, în special în rândul copiilor și al familiilor, dar și prin impactul semnificativ de mediu.

Mucurile de țigară sunt considerate una dintre cele mai mari surse de poluare pe litoral, având efecte nocive asupra ecosistemului marin, fiind adesea ingerate de animale marine sau păsări.

Pe lângă restricțiile privind fumatul, noul regulament introduce și măsuri dedicate animalelor de companie. Câinii vor avea acces în mare doar în intervale orare bine stabilite: dimineața între 06:00 și 08:30, respectiv seara între 18:40 și 21:00.

Pachetul de reguli vizează și reducerea consumului de plastic, fiind interzis complet plasticul de unică folosință, cu excepția produselor din hârtie sau materiale biodegradabile. În același timp, este permisă livrarea alimentelor direct pe plajă, inclusiv la șezlong.

Prin aceste măsuri, Rimini se alătură altor destinații de pe coasta Italiei, precum cele din Puglia, Lazio și Sardinia, care au introdus deja restricții similare.

Plaje cu nisip fin, căutate de turiștii din întreaga lume

Plajele din Rimini sunt printre cele mai cunoscute de pe coasta Adriaticii, apreciate pentru nisipul fin, intrarea lină în mare și organizarea foarte bună a zonelor de litoral. Coasta se întinde pe aproximativ 15 kilometri. Cele mai multe plaje sunt amenajate și funcționează în regim privat, oferind contra cost șezlonguri, umbrele, piscine, dar și diverse facilități sportive și de relaxare.

Din punct de vedere turistic, Rimini este împărțit în mai multe zone de plajă, fiecare cu propriul specific. Marina Centro reprezintă inima stațiunii, fiind cea mai animată zonă, cu o densitate ridicată de hoteluri, restaurante și baruri, frecventată de turiști din întreaga lume.

La doar câțiva kilometri nord se află Rivabella, o zonă mai liniștită, preferată de cei care caută relaxare și un ritm mai calm. De asemenea, Viserba și Viserbella sunt considerate ideale pentru familii cu copii, datorită apelor mai calme și a barierelor naturale de stâncă ce reduc intensitatea valurilor.

În partea de sud, zonele Miramare, Rivazzurra și Marebello sunt mai dinamice și animate, atrăgând turiști care preferă distracția și activitățile pe plajă, inclusiv parcuri acvatice gonflabile amplasate pe mare.