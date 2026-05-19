search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interviu Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România a rămas fără guvern și se îndreaptă implacabil pe urmele Greciei, avertizează economistul Radu Nechita. În timp ce președintele Nicușor Dan încearcă cu disperare să formeze un guvern, politicienii rămân prinși într-o încleștare a orgoliilor, iar asta duce țara spre prăpastie.

România are și mai multe probleme, după căderea Guvernului Bolojan. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea
România are și mai multe probleme, după căderea Guvernului Bolojan. FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Economistul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca arată că România se expune unor riscuri uriașe din cauza indolenței politicienilor, iar lipsa reformelor ne expune și mai mult, mai ales că răbdarea Uniunii Europene - singura care ne mai finanțează și trece cu vederea derapajele economice și politice - este pe terminate.

Adevărul: România e fără guvern, se află în recesiune și are cel mai mare deficit, respectiv cea mai mare inflație din UE. Cum se face că nici măcar Ungaria fostă a lui Orban, Slovacia lui Fico și lui Babiš, nu au problemele pe care le are România?

Radu Nechita: Păi Ungaria a avut ceva probleme, pentru că Uniunea Europeană le-a blocat câteva miliarde de euro, iar acum noul premier încearcă să negocieze deblocarea banilor. Dar, într-adevăr, nimeni nu are deficitul și inflația României, pentru că nu au fost atât de iresponsabili ca ai noștri, despre ce povestim? Clasa noastră politică și alegătorii din România parcă fac o întrecere în care politicienii concurează cine promite politici mai demagogice, mai nesustenabile, mai păguboase pentru creșterea economică pe termen lung. Și între timp hăituiesc investitori.

Pe de altă parte, deși există atât de mult populism în toate partidele, suntem cei mai săraci din Uniunea Europeană. De ce?

Pentru că în România productivitatea este mai mică decât în alte părți. Discutăm de productivitatea împărțită la toată populația. Avem cel mai redus grad de ocupare și de activitate. Sunt oameni care ar putea să lucreze, dar nu apar nicăieri în evidențe. Forța de muncă de la 15 sau până la 65 de ani. Oamenii se ocupă cu altceva decât cu munca productivă cel puțin înregistrată în statistici.

Milioane de români, ca în Dosarele X 

Contează și faptul că avem milioane de români plecați în afara țării? 

Sunt o mulțime de oameni care nu sunt nicăieri, de fapt. La școală nu sunt, că nu apar în statistici pe la unitățile de învățământ. Nu sunt nici pe piața muncii, nu sunt nici șomeri. O parte bună a populație pur și simplu nu știm unde este. Dar oamenii aceia trăiesc, însă este greu de înțeles unde și cum. Dacă numărăm strict oamenii care figurează drept contribuabili în sectorul privat, sunt vreo 3-4 trei milioane români. Cu 1,5 milioane de bugetari. Plus copii, plus pensionari, plus... Deci situația - din punct de vedere demografic, din punct de vedere economic - este foarte îngrijorătoare. Și avem o licitație de politici demagogice care vorbesc mai mult de creșteri de alocații, și pensii, și pensionări anticipate, și tot felul de sinecuri, subvenții pentru găuri negre - în loc să vorbim de privatizarea lor. Ne trebuie sute de studii de fezabilitate, în loc să închidem găurile negre. În loc să generăm un mediu favorabil pentru investitori, ne întrecem în a pune fel de fel de taxe și impozite. Și vorbim non stop despre austeritate, dar cheltuielile publice ale statului român sunt duble în euro față de cum erau acum șase sau șapte ani. De fapt, statul român nu cunoaște austeritate. 

Pe urmele Greciei 

Ne afundăm în prăpastie? Ajungem unde a fost Grecia, aproape de dezastru? 

Ne ambiționăm să facem aceleași greșeli ca grecii, refuzând să învățăm de la ei. S-au mai strâns niște șuruburi pe ici pe colo, se mai eficientizează niște lucruri, dar viteza este prea mică. Se apropie momentul în care răbdarea Uniunii Europene se termină - pentru că noi suntem la peste dublul deficitului maxim bugetar admis de tratatele europene, am reușit să-i convingem că ne vom strădui, iar ei au închis ochii. Dar în momentul în care vor vedea exact aceleași politici care ne-au adus la acest deficit abisal, ei vor zice: „Stop“. Iar UE a fost foarte îngăduitoare cu noi, a aplicat proceduri de sancționare mai flexibile decât a fost cazul. 

radu nechita la lviv jpg

Vă așteptați ca Bruxelles-ul să treacă efectiv la sancțiuni împotriva României?

La un moment dat această regulă, pentru a avea cât de cât o credibilitate, va trebui aplicată, enforced. Iar partea proastă este că România este un foarte bun candidat. Cel mai bun. Că n-o să vii să o aplici la unul care are deficit de 3,1% într-un an. Dar cineva care a avut deficit de 9, către 10% din PIB, atenție, care de-abia au reușit să reducă la 7% sau încă ne mai gândim dacă reducem la 7% sau nu, și care în loc să continue pe traiectoria asta sau chiar să o accelereze, o pune pe pauză, este un foarte bun candidat care și-o cere. Realist, noi ne cerem practic sancțiunea sau sancțiunile.

Ce se ascunde în spatele noului buget istoric al UE. Avertisment: taxele noastre ar putea merge doar pe dobânzi

Ce sancțiuni de așteaptă 

Ce ar înseamnă pentru România această sancțiune?

Înseamnă că ne putem trezi fie cu drept de vot suspendat, fie cu fonduri europene stopate. Sau cu amândouă. 

Deci riscul e mai mare ca oricând, inclusiv în ce privește leul?

Păi da, există un risc major. Iar cei care acum schimbă lei pe euro, anticipează un astfel de risc. De aia cursul a ajuns unde a ajuns, în ciuda intervențiilor probabile ale Băncii Naționale, care nu ar fi trebuit să aibă loc.

Asta înseamnă că leul nu trebuia protejat, că BNR ar fi trebuit să-l lase să se devalorizeze și mai mult?

Da, pentru că prin aceste intervenții, vânzând euro ca să stabilizezi cursul, practic ascunzi electoratului consecințele deciziei politice de azi-dimineață. Iar eu cred că dacă nu intervenea Banca Națională, deteriorarea cursului, deprecierea leului, ar fi fost mai mare.

OK, vorbim despre probleme, sau despre unele dintre problemele economiei românești, dar care ar fi soluțiile ca să evităm acest dezastru?

Soluțiile sunt controlul cheltuielilor publice, aducerea lor la un nivel sustenabil, la un nivel decent. Cu asta aș începe concluziile. Redus numărul, dar redus pe bune numărul de angajați la stat — redus privilegiile, redus cheltuielile. Și trecerea la reforma administrativă. Și neapărat de închis găurile negre, guvernanță corporativă, de privatizat inclusiv întreprinderile de stat parțial. Deci o privatizare parțială inclusiv a firmelor de stat care au o rentabilitate doar atât cât să fie acolo, să nu bată la ochi.

Dezastrul bate la ușă

Ce ne așteaptă dacă vom continua să ezităm sau să mimăm ca și până acum reformele?

Dacă nu facem acest lucru, toată această rețea extractivă — care vedeți cât de tare se zvârcolește, ce eficientă este în a-i da jos pe cei care îi amenință privilegiile — această rețea extractivă nu va ceda și va perpetua un sistem care amenință viitorul nostru, al copiilor noștri, ne amenință, ne pune pe hold, ne pune pe așteptare prosperitatea. Și nu îi interesează de consecințe. Preferă să piardă România miliarde, zeci de miliarde, decât să își vadă salariul redus sau sinecurile. Că ne întrebăm pentru ce primesc banii ăia mulți dintre ei și de ce refuză cu îndrârjire să își reducă salariile nemeritate.

Din ce vedeți acum, o țară fără guvern sau cu guvern minoritar, poate, pe viitor, putem să mai evităm dezastrul?

Eu nu văd, nu mai văd cum în afară de soluția reformei. Iar acum eu nu văd ce măsuri vor lua care să meargă în continuarea acestei reforme. Adică dintre măsurile necesare, nu cred că vor mai fi luate, chiar nu văd cine să le ia. Asta înseamnă perpetuarea sinecurilor, perpetuarea găurilor negre, perpetuarea sistemului cu multele sale forme de ineficiență și eventual cosmetizarea unor „vor face că vor face”. Toate jaloanele care condiționează accesul la niște bani în condiții acceptabile vor fi amânate, vor fi torpilate, vor fi neîndeplinite, deci banii nu vor veni. Și nu îi interesează. Pentru că sunt bani, mulți dintre ei, pe care nu îi pot deturna la fel de ușor ca și bugetul de stat.

Planul cu care România poate da șah mat Rusiei. General NATO: „Am făcut mult mai multe pentru SUA ca alții”

Și atunci pentru ei e o bătaie de cap să vină niște bani care sunt cheltuiți sub lupă și care au un impact, pentru că asta dă un termen de comparație cu modul în care se cheltuiesc banii cheltuiți opac și deranjați. Deci, practic, suntem cam terminați. Încă nu știm ce urmează, vedem ce se întâmplă. Dar amenințarea este mai mare  ca oricând.

Ați lua în calcul scenariul de refacere a Coaliției de guvernare care să realizeze reforma? 

Nu, nu mă pot pronunța aici. Nu știu ce se poate întâmpla. Politicienii români ne-au obișnuit că nu există nimic, niciun element rațional pe care ei să îl respingă dacă cumva lor li se pare că pot câștiga din chestia asta. Deci eu nu exclud nici cele mai prăpăstioase politici. Nu am motive să sper la politici de mai mare înțelepciune pentru că dacă exista înțelepciune ieri sau azi-dimineață sau săptămâna trecută sau luna trecută, măsurile respective ar fi fost transpuse în practică. Riscul este să plece investitorii, să fugă din țară capitalul, să nu mai vină altul, să se amâne investiții, să se prefere alte țări decât investiții în România și să se închidă robinetul — sau măcar temporar, robinetul fondurilor europene. Noi acum avem niște oportunități să accesăm niște bani, să îi valorificăm într-un mod aproape inteligent. Ne expunem, avem o criză provocată artificial pentru că rețeaua extractivă s-a simțit amenințată. Nici nu știu cât de amenințată era în realitate de Bolojan, dar s-a simțit amenințată și a reacționat ca atare. Este o rețea transpartinică, nu e doar dintr-un partid sau altul, și este foarte greu de dislocat. Și va fi greu de dislocat dacă electoratul  nu se trezește și nu pune mâna pe o carte de economie să înțeleagă ce se întâmplă. Deci, noi putem să mai sperăm, speranța moare ultima.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: S-aprindem lumina în cămara cu ONG-uri
gandul.ro
image
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
mediafax.ro
image
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
fanatik.ro
image
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Turiștii români schimbă strategia pentru vacanțe: de la „early booking” la „last minute”
click.ro
image
Submarinul-robot Ran a descoperit structuri necunoscute sub gheața Antarcticii, apoi a dispărut fără urmă
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
observatornews.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Este legală „taxa de kerosen” pentru vacanțe deja plătite? Ce sume cer agențiile turiștilor români
playtech.ro
image
Marius Șumudică șochează în direct: ”Îmi doresc să vină Pancu la Rapid mai mult decât să mă întorc eu!”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, mărturisiri neașteptate în ultimul său interviu: ”E o povară să fii lascivă și sexuală”

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?