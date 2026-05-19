Gigantul siderurgic Liberty Galați, din nou la vânzare după un eșec răsunător: nicio ofertă la prima licitație

Tribunalul Galați a dat undă verde reluării procedurii de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galați, după ce prima licitație a eșuat fără nicio ofertă, deschizând astfel calea unei noi încercări de valorificare a unui activ evaluat la peste 444 de milioane de euro.

Noua licitație este programată pentru 19 iunie 2026 și vizează atât combinatul Liberty Galați, cât și fabrica Liberty Tubular Products Galați. Prețurile de pornire sunt de 444.026.436 euro pentru combinat și 18.985.681 euro pentru unitatea de țevi.

Administratorii concordatari, consorțiul format din Euro Insol și CITR, susțin că reluarea procedurii vine în urma actualizării valorii de piață și a redefinirii activelor scoase la vânzare.

„Pentru un activ industrial de asemenea dimensiune, prima licitație reprezintă adesea un test de piață”, a declarat Remus Borza, președintele Euro Insol, adăugând că interesul a existat, dar investitorii au avut nevoie de timp pentru analize complexe.

Acesta a explicat că mai mulți investitori au analizat activul înainte de prima procedură: „Interesul a existat și s-a concretizat prin achiziționarea caietelor de sarcini, vizite în cadrul combinatului și semnarea unor acorduri de confidențialitate”.

La rândul său, reprezentanții CITR au subliniat potențialul strategic al combinatului. Potrivit acestora, investitorii au analizat inclusiv infrastructura logistică și poziționarea geografică: accesul la Dunăre și Marea Neagră, dar și oportunitățile de dezvoltare într-un context în care producția locală devine prioritară în Europa.

„Interesul manifestat până acum confirmă că uzina siderurgică din Galaţi rămâne unul dintre cele mai importante active industriale din regiune, cu relevanţă strategică pentru piaţa europeană a oţelului. Investitorii au analizat potenţialul combinatului din perspectiva capacităţilor industriale, a infrastructurii logistice, a accesului la Dunăre şi Marea Neagră, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare într-un context european în care producţia locală şi securitatea industrială devin priorităţi. Liberty Galaţi are în continuare avantajele necesare pentru a atrage un investitor strategic şi pentru a redeveni un motor economic important pentru regiune”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, într-un comunicat de presă.

Administratorii mai precizează că procedura se desfășoară sub controlul instanței, iar activele nu pot fi vândute sub prețul de pornire stabilit. Prețul final va depinde de competiția dintre investitori.

Aceștia reamintesc că anterior a fost derulată o campanie internațională de promovare către investitori din Europa, Asia și America, demers care va continua în perioada următoare pentru identificarea unui cumpărător strategic.

„Înainte de licitaţia din 12.03.2026, Consorţiul Euro Insol – CITR a derulat o amplă campanie internaţională de promovare, care a inclus contactarea directă a investitorilor strategici, fondurilor de investiţii specializate şi companiilor siderurgice relevante din Europa, Asia şi America”, se mai arată în comunicatul de presă.