Iranul înființează o nouă autoritate pentru gestionarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a anunțat luni, 18 mai, înființarea unui nou organism care să supravegheze Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a anunțat că noua autoritate va gestiona traficul maritim și va furniza actualizări, în contextul în care taxele și restricțiile schimbă transportul naval global.

Pe contul oficial de X, Consiliul Suprem de Securitate Națională a publicat un mesaj al Autorității pentru Strâmtoarea Golfului Persic (PGSA), precizând că aceasta va oferi „actualizări în timp real privind operațiunile din Strâmtoarea Ormuz și cele mai recente evoluții”.

Potrivit France24, nu este clar ce atribuții va avea noul organism, însă, la începutul acestei luni, postul iranian Press TV afirma că acesta reprezintă „un sistem pentru exercitarea suveranității asupra Strâmtorii Ormuz” și că navelor care traversează zona li s-au transmis „reglementări” de la adresa de e-mail info@pgsa.ir.

Sâmbătă, Ebrahim Azizi, președintele iranian al comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă, a declarat că Teheranul „a pregătit un mecanism profesionist pentru gestionarea traficului” prin strâmtoare și că acesta va fi „prezentat în curând”.

Iranul a blocat în mare măsură transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz la începutul războiului cu SUA și Israel, care a izbucnit pe 28 februarie. Un armistițiu fragil este în vigoare din 8 aprilie.

Controlul Iranului asupra căii maritime a tulburat piețele globale și a oferit Teheranului o influență semnificativă, în timp ce Statele Unite au impus propriul blocaj naval asupra porturilor iraniene.

În timp de pace, ruta este responsabilă pentru aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, precum și pentru alte mărfuri esențiale, inclusiv îngrășăminte.

De la începutul războiului, Iranul a afirmat în repetate rânduri că traficul maritim prin strâmtoare „nu va reveni la situația de dinaintea războiului”, iar luna trecută a anunțat că a primit primele venituri din taxele impuse pentru tranzit.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni seară că a amânat atacurile asupra Iranului programate pentru marți, întrucât „au loc negocieri serioase și (...) se va ajunge la un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu”.