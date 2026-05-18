Luni, 18 Mai 2026
Cât trebuie să dormi ca să nu îmbătrânești prematur: cercetătorii au dezvăluit intervalul optim

O analiză amplă a duratei somnului și a semnelor de îmbătrânire, realizată pe jumătate de milion de adulți, a identificat un interval „optim” de aproximativ șase până la opt ore de somn pe zi, asociat cu un risc mai redus de moarte prematură și de apariție a bolilor.

Somnul poate încetini îmbătrânirea FOTO Shutterstock

Orice abatere de la acest interval – fie că vorbim despre un somn prea scurt sau prea lung – a fost corelată cu semne premature de îmbătrânire. Rezultatele, publicate în revista Nature, nu înseamnă că șase până la opt ore reprezintă cantitatea optimă de somn pentru fiecare persoană și nici nu demonstrează că atingerea zilnică a acestui interval „de aur” îmbunătățește direct sănătatea sau încetinește îmbătrânirea.

Totuși, studiul oferă una dintre cele mai cuprinzătoare imagini de ansamblu asupra interacțiunii dintre somn și îmbătrânirea organismului.

Rezultatele susțin o ipoteză optimistă: aceea că îmbunătățirea duratei somnului ar putea reprezenta o modalitate de a reduce riscul bolilor asociate vârstei, spune Abigail Dove, neuroepidemiolog la Institutul Karolinska din Stockholm, care nu a fost implicată în studiu.

„Somnul influențează fiecare organ al corpului”, afirmă ea pentru Nature. „Și somnul este într-o anumită măsură modificabil. Este un instrument care ar putea ajuta.”

Tipare anormale de somn

Cercetări anterioare au analizat, de asemenea, relația dintre durata somnului și „vârsta biologică” a unei persoane, estimată prin ceasuri bazate pe date precum nivelurile de biomarkeri.

Un astfel de studiu a identificat o relație în formă de U între somn și îmbătrânire, în care diferența dintre vârsta biologică și cea cronologică era cea mai mică la participanții care dormeau aproximativ șapte ore pe zi. Îmbătrânirea părea accelerată la persoanele care dormeau mult mai mult sau mult mai puțin.

Junhao Wen, cercetător în neuroștiințe computaționale la Universitatea Columbia din New York și o persoană care are un somn ușor și se trezește frecvent în timpul nopții, a dorit să afle mai multe despre efectul duratei somnului asupra unor organe și sisteme specifice din corp.

Astfel, Wen și colegii săi au apelat la UK Biobank, un studiu pe termen lung care include date despre peste 500.000 de persoane, precum chestionare despre stilul de viață, imagistică cerebrală și probe de sânge.

Echipa a căutat legături genetice cu tiparele de somn anormale și a descoperit, surprinzător, foarte puține.

„Somnul ar putea fi mai degrabă influențat de mediu”, spune Wen. „Este un mesaj important pentru public, că acest lucru poate fi modificat.”

Diferență între organe

Studiile care utilizează ceasuri biologice ale îmbătrânirii au sugerat că diferite organe din corp pot îmbătrâni în ritmuri diferite.

Wen și colegii săi au căutat legături între durata somnului și 23 de astfel de ceasuri, corespunzătoare îmbătrânirii a 17 organe.

Aceste ceasuri au fost construite pe baza nivelurilor de proteine sau metaboliți, ori pe caracteristici ale imaginilor medicale.

