Statele Unite confirmă că negociază pacea atât cu Kievul cât şi cu Moscova: „Credem că este acceptabil pentru ambele părţi”

Responsabili din Administraţia preşedintelui american Donald Trump au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina asupra unui plan de pace care să fie acceptabil atât pentru aceasta cât şi pentru Rusia, a declarat joi, 20 noiembrie, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea a confirmat astfel că SUA lucrează la un posibil plan de pace, consemnează agenţiile Reuters, AFP şi EFE, citate de Agerpres.

Informaţie a fost dezvăluită iniţial de publicaţia americană Axios, dar Karoline Leavitt a contrazis ideea vehiculată de această publicaţie, precum şi de alte mass-media şi de unii politicieni europeni susţinători ai Ucrainei, care au sugerat că respectivul plan ar fi negociat doar între Washington şi Moscova pentru a fi impus Kievului ca un fapt împlinit sau ca o formă de capitulare.

„Emisarul special (Steve) Witkoff şi (secretarul de stat) Marco Rubio au lucrat discret la acest plan în ultima lună şi au discutat cu ambele părţi, Rusia şi Ucraina, în mod egal", a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Preşedintele (Donald Trump) susţine acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia cât şi pentru Ucraina şi credem că este acceptabil pentru ambele părţi", a adăugat Karoline Leavitt, răspunzând relatărilor că acest proiect ar satisface în primul rând revendicările Rusiei.

„Guvernul american discută atât cu o parte, cât şi cu cealaltă", iar discuţiile continuă, a insistat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, adăugând că echipa de negociere americană urmează acelaşi proces folosit deja pentru a obţine încheierea conflictului din Fâşia Gaza.

Administrația prezidențialăa Ucrainei a anunţat anterior, tot joi, că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este pregătit să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.

Planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, precum şi recunoaştere

Axios a scris că respectivul plan are 28 de puncte şi a susţinut că ar fi rezultatul unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev. Susţinătorii europeni ai Ucrainei nu au fost implicaţi şi nici informaţi, situaţie ce a provocat frustrare în rândul acestora.

Potrivit unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, precum şi recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ucrainene ocupate de Rusia. De asemenea, Ucrainei i s-ar solicita să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 400.000 de soldaţi şi să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune.

În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porţiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

O delegaţie a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll şi de şeful Statului Major, Randy George, se află la Kiev şi a avut joi seară o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui poziţie este slăbită în urma unui scandal de corupţie în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în timp ce pe front situaţia armatei ucrainene se înrăutăţeşte.

Delegaţia americană s-a întâlnit şi cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spaţiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităţilor de atac în profunzimea teritoriului rus şi stabilizarea liniei frontului