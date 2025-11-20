search
Steve Witkoff s-a dat de gol. Sursa scurgerii în presă a planului de pace pentru Ucraina. „Nu ştie cum funcţionează Twitter”

0
0
Publicat:

Steve Witkoff, trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, ar fi trimis public un mesaj privat, dezvăluind din greşeală sursa scurgerii în publicaţia Axios a planului de pace pentru Ucraina.

Întâlnirea lui Steve Witkoff cu Vladimir Putin, la Moscova, FOTO Profimedia
Într-un comentariu şters ulterior pe platforma X, emisarul lui Donald Trump a sugerat că informaţiile dintr-un articol apărut miercuri în Axios despre pacea în Ucraina trebuie să fi provenit de la cineva cunoscut sub numele de „K", relatează joi publicația The Daily Beast, citată de Agerpres.

„Probabil a aflat asta de la K”, a scris miercuri principalul negociator al preşedintelui Trump, aparent fără să-şi dea seama că posta pe X şi nu trimitea un mesaj privat.

Aparenta gafă a lui Witkoff a fost o reacţie la postarea de către Ravid a unui link către materialul lor exclusiv.

Articolul, intitulat „SUA elaborează în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului în Ucraina", dezvăluia că „Witkoff conduce elaborarea planului şi a discutat pe larg despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev".

„Aproape sigur că este vorba despre Kirill Dmitriev”

Publicaţia cita ca sursă un oficial american anonim.

Jurnalistul Michael Weiss a remarcat imediat gafa, postând o captură de ecran şi menţionând: „Aproape sigur că este vorba despre Kirill Dmitriev, citat în articol. Dar se pare că partea rusă divulgă această informaţie dintr-un anumit motiv. De asemenea, se pare că Dim Philby (Witkoff) nu ştie cum funcţionează Twitter, dar este totuşi încrezător în capacitatea sa de a pune capăt războiului".

Dim Philby este un joc de cuvinte bazat pe numele lui Kim Philby, un ofiţer britanic de informaţii şi agent dublu al Uniunii Sovietice.

Anterior, Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiţii al Rusiei şi un actor diplomatic din ce în ce mai vizibil cu privire la Ucraina, a declarat pentru Axios că a stat trei zile închis cu Witkoff şi alţi membri ai echipei lui Trump în timpul unei vizite la Miami, între 24 şi 26 octombrie. El s-a arătat optimist în privinţa negocierilor, declarând că „simţim că poziţia Rusiei este cu adevărat auzită".

Potrivit Axios, planul american în 28 de puncte este inspirat din eforturile preşedintelui Trump de a ajunge la un acord privind Gaza.

Un înalt oficial rus a declarat pentru Axios că este optimist în privinţa planului", se arată în articol.

Witkoff ar fi prezentat, între timp, propunerea şi Kievului. Consilierul pentru securitate naţională al lui Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, s-a întâlnit cu el la începutul acestei săptămâni în Miami, a confirmat un oficial ucrainean.

Ştim că americanii lucrează la ceva", a spus oficialul.

„Este timpul ca crimele să se oprească şi să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului”

Casa Albă a reiterat această abordare în comentariile sale către Axios. „Preşedintele a spus clar că este timpul ca crimele să se oprească şi să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului. Preşedintele Trump consideră că există o şansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate", a declarat un oficial al Casei Albe.

Competenţele „diplomatice" ale lui Witkoff au fost puse în mai multe rânduri la îndoială, chiar printre colaboratorii lui Donald Trump. Witkoff şi-a atras critici în special după ce a mers de mai multe ori la întâlnirea cu Putin fără un traducător din partea ambasadei americane, bazându-se doar pe translatoarea Kremlinului, conform unor responsabili de la Kiev, familiarizaţi cu dosarul.

Noul plan de pace pentru Ucraina, pe care echipa lui Trump l-ar fi elaborat „în secret”, potrivit unor surse media americane, prevede ca Kievul să predea efectiv Donbasul Rusiei, să reducă la jumătate numărul forţelor sale armate, să renunţe la anumite tipuri de arme (cele cu rază lungă de acţiune) şi să recunoască limba rusă drept limbă oficială de stat, printre altele. Potrivit NBC News, care citează de asemenea surse anonime, Donald Trump ar fi aprobat planul, dar Ucraina nu a fost implicată în elaborarea acestuia, şi nici europenii.

SUA

Top articole

