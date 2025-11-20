search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Țările europene resping presiunile privind concesiile teritoriale ale Ucrainei

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe state europene au transmis că nu vor susține un plan de pace sprijinit de Statele Unite, care ar impune Ucrainei cedarea unei părți semnificative din teritoriu și reducerea capacităților militare – măsuri pe care aliații Kievului le consideră de mult timp echivalente cu o capitulare. Potrivit a două surse citate de Reuters, Washingtonul i-ar fi indicat președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina ar trebui să accepte propunerea elaborată de administrația americană pentru încetarea războiului.

comisia europeana

Agenția notează că accelerarea eforturilor diplomatice ale SUA vine într-un moment dificil pentru Ucraina, pe fondul retragerilor de pe linia frontului și al unui scandal de corupție care afectează administrația Zelenski.

Miniștrii de externe din UE, reuniți la Bruxelles, au evitat să comenteze în detaliu proiectul american, care nu a fost încă publicat integral. Totuși, liderii europeni au declarat explicit că se opun oricăror „concesii umilitoare” impuse Kievului și au subliniat că orice acord de pace trebuie să mențină capacitatea Ucrainei de a se apăra.

„Ucrainenii își doresc pacea – o pace justă, care respectă suveranitatea fiecăruia, o pace durabilă, care nu poate fi amenințată de viitoare acte de agresiune. Dar pacea nu poate fi o capitulare”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot.

Și ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a insistat că Ucraina, în calitate de victimă a conflictului, nu trebuie să fie supusă unor limitări ale dreptului la autoapărare. La rândul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a afirmat anterior că orice proces de pace trebuie să implice atât Ucraina, cât și Europa, după ce discuțiile privind un nou plan american au luat prin surprindere o parte dintre aliații occidentali.

Reacția Regatului Unit: „Rusia poate opri războiul chiar mâine dacă își retrage trupele”

Regatul Unit sprijină obiectivul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, dar a reiterat că responsabilitatea pentru oprirea conflictului revine Rusiei. Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a declarat pentru Reuters că Moscova ar putea pune capăt ostilităților „chiar mâine”, retrăgându-și trupele de pe teritoriul ucrainean.

„Rusia poate face acest lucru deja mâine, retrăgându-și trupele și oprind invazia ilegală”, a spus purtătorul de cuvânt. Acesta a adăugat că Londra „împărtășește dorința președintelui Trump de a pune capăt acestui război barbar”.

Potrivit Axios, administrația Trump ar lucra în secret cu Rusia la un nou plan de încetare a războiului. Financial Times a relatat că reprezentanți americani și ruși s-au întâlnit la Miami pentru a discuta detaliile, iar proiectul ar fi fost deja transmis Kievlui, care îl consideră inacceptabil.

Ulterior, Axios a scris că și Qatarul și Turcia sunt implicate în proces și susțin demersurile diplomatice ale Washingtonului.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina este pregătită să colaboreze cu Statele Unite în vederea obținerii păcii, însă a insistat că orice plan trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Europa

