search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Casa Albă încearcă să stingă zvonurile privind un presupus plan pro-Rusia în Donbas

0
0
Publicat:

Liderii americani și europeni resping categoric informațiile despre un plan care ar fi favorizat Moscova, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio cere relansarea unor negocieri pragmatice și de bună-credință.

Steve Witkoff și DOnald Trump/FOTO:Arhiva
Steve Witkoff și DOnald Trump/FOTO:Arhiva

Un val de speculații cu privire la așa-numit „plan de pace” între SUA și Rusia – document care ar fi oferit Moscovei control deplin asupra Donbasului și ar fi obligat Ucraina să-și reducă armata la jumătate – a zguduit miercuri Washingtonul și capitalele europene.

Atât în Statele Unite, cât și în Europa, oficialii s-au grăbit să se delimiteze de presupusul proiect, refuzând să confirme că un astfel de document ar exista măcar în fază preliminară.

Un oficial american de rang înalt, vorbind neoficial, a descris materialul drept o „fantezie maximalistă a Kremlinului”, o listă de dorințe nerealistă lăsată intenționat să circule pentru a testa reacția Occidentului.

Alți membri ai administrației Trump contactați de Kyiv Post miercuri au evitat orice comentariu concret, refuzând să confirme sau să infirme că o asemenea schiță ar fi fost vreodată redactată.

În capitalele europene, scepticismul s-a transformat rapid în dezaprobare. Mai mulți diplomați occidentali au catalogat zvonurile ca pe o nouă încercare a Moscovei de a crea artificial impresia unui impuls diplomatic pentru un acord pe care nici Kievul, nici Occidentul nu l-ar putea accepta.

Atmosfera la Bruxelles, Berlin și Paris a fost mai degrabă de iritare decât de alarmă, oficialii numind episodul un „truc vechi al Rusiei”.

Situația a escaladat în momentul în care Donald Trump a vorbit deschis, la un forum de investiții americano-saudit organizat la Washington, despre tentativele sale de dialog indirect cu Vladimir Putin, afirmând că i-ar fi transmis liderului rus dorința de a „rezolva odată războiul acesta”.

Declarațiile – un amestec de frustrare, bravură și autopromovare – au readus în prim-plan întrebări vechi privind convingerea fostului președinte că marile crize geopolitice pot fi rezolvate prin relații personale și determinare individuală.

„Sunt puțin dezamăgit de președintele Putin”, a spus Trump, adăugând că ceea ce considera a fi „cel mai ușor” război de încheiat rămâne încă fără soluție.

Tonul reprezintă o schimbare semnificativă față de atitudinea sa anterioară, mult mai conciliantă față de Moscova, alimentând noi incertitudini într-un context deja confuz.

Negări ferme, dar uși diplomatice întredeschise

La Casa Albă, oficialii au încercat să tempereze dezbaterea publică fără a exclude retoric manevrele diplomatice.

Șeful adjunct al administrației, Stephen Miller, a evitat să clarifice dacă s-a discutat vreodată un astfel de cadru de negociere pentru Donbas, limitându-se să spună că „nu există nicio noutate sau anunț” în această direcție.

Totuși, el a reiterat că atingerea unei soluții care să permită „pace în Europa” rămâne un obiectiv central al politicii americane.

Secretarul de stat Marco Rubio a adoptat o abordare mai procedurală. Într-un mesaj publicat seara târziu, el a subliniat că punerea capăt unui conflict de această amploare „necesită un schimb extins de idei serioase și realiste” – formulare care pare menită să explice procesul, fără a confirma existența vreunui plan concret.

Citește și: Noul plan de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei ia prin surprindere Congresul SUA și Europa. „Asta amintește de München în 1938”

Semnalul este clar: Washingtonul ia în calcul diverse scenarii privind finalul războiului, chiar dacă respinge public variantele pro-ruse vehiculate online.

Diplomatul american Daniel Fried a caracterizat reacțiile ca fiind un exercițiu de „limitare a daunelor”, mai degrabă decât începutul unui efort diplomatic real.

Între timp, realitatea de pe teren a intrat din nou în scenă. O delegație militară americană de rang înalt a sosit la Kiev la doar câteva ore după apariția zvonurilor – un reminder că, indiferent de discuțiile din Washington, războiul continuă, iar cooperarea militară rămâne esențială.

Umbra Moscovei: reapar Dmitriev și Witkoff

Oficiali europeni familiarizați cu tentativele anterioare de diplomație neoficială susțin că recunosc imediat „stilul” lui Kirill Dmitriev, personaj apropiat Kremlinului, asociat de-a lungul anilor cu astfel de inițiative paralele.

Ei consideră că zvonurile poartă amprenta unui nou „proiect Dmitriev–Witkoff”, referindu-se la omul de afaceri Steve Witkoff, apropiat de cercul lui Trump și implicat anterior în încercări similare eșuate.

Mesajul diplomaților europeni este tranșant: „Nu vă lăsați păcăliți.”

Un oficial de rang înalt a spus că orice material asociat cu Dmitriev ar trebui privit cu „maximă precauție”, amintind rolul acestuia în campanii menite să genereze tensiuni între Washington și Kiev.

Reacții aprinse pe Capitol Hill

Pe scena politică americană, răspunsurile au fost rapide și variate. Senatorul Lindsey Graham, deși surprins de informații, nu a respins în totalitate ideea unui plan diplomatic, dar a subliniat că orice efort real de pace trebuie susținut prin sprijin militar masiv pentru Kiev și prin măsuri ferme împotriva finanțării de război a lui Putin.

Mai dur a reacționat congresmanul Don Bacon, care a comparat zvonurile cu Acordul de la München din 1938 – o analogie des folosită atunci când parlamentarii americani vor să respingă categoric o inițiativă percepută ca periculoasă.

Reacțiile evidențiază cadrul politic complicat în care se mișcă orice administrație atunci când încearcă să contureze o posibilă soluție pentru un conflict considerat, la Washington, atât moral, cât și strategic, de primă importanță.

Pentru moment, Casa Albă insistă că documentul vehiculat nu este un plan oficial și nici măcar un proiect autorizat. Totuși, recunoașterea existenței unor „idei potențiale” sugerează că discuția a depășit deja granițele speculației.

Într-un climat politic în care aliații și adversarii încearcă permanent să influențeze narațiunea, chiar și un plan fantomă poate produce consecințe reale.

Rămâne de văzut dacă lista filtrată de concepte a administrației se va transforma într-o strategie diplomatică credibilă sau dacă va deveni încă o victimă a neîncrederii dintre Washington, Kiev și Moscova.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul FIFA, înaintea tragerii la sorți. Update
fanatik.ro
image
Metoda prin care „Rechinul” Florian Tudor își amână de 4 ani extrădarea în România. Temutul interlop a determinat suspendarea unei judecătoare în Mexic
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Alertă la graniță. Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. Surse: Urma să ajungă în Israel
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
playtech.ro
image
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT | Două trenuri s-au lovit puternic în Cehia! Evenimentul s-a soldat cu zeci de victime
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia (8) jpg
Kate Middleton și Prințul William, revenire de nota 10 pe covorul roșu! Îmbrăcată în catifea verde, prințesa și-a evidențiat talia
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!