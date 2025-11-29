SUA suspendă deciziile privind azilul, după atacul armat din Washington: „Fiecare solicitant străin este verificat cât mai atent posibil”

Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) a anunțat vineri că oprește temporar toate deciziile privind azilul. Decizia vine la două zile după ce doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați la Washington. Unul dintre ei a murit.

Directorul Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA, Joseph Edlow, a precizat pe platforma X că măsura a fost luată pentru a se asigura că „fiecare solicitant străin este verificat cât mai atent posibil”.

Președintele Donald Trump a anunțat, cu o zi înainte, o oprire completă a admiterilor în SUA pentru persoane din ţări ale lumii a treia, fără a specifica exact ce ţări sunt vizate sau cum va fi implementată măsura, relatează Agerpres, citând dpa.

De asemenea, administraţia Trump a anunţat revizuirea cardurilor verzi emise străinilor din 19 ţări considerate „de risc”, printre care Afganistan, Iran, Libia, Somalia, Yemen, Cuba şi Venezuela.

Incidentul care a declanșat aceste măsuri a avut loc miercuri: doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împușcați la câteva străzi de Casa Albă. Unul dintre soldaţi a murit, iar celălalt se află în stare critică. Suspectul, un afgan intrat în SUA în 2021, a fost reținut, iar motivul atacului rămâne, momentan, necunoscut.

În urma atacului, preşedintele Donald Trump a pus accent pe problemele generate de refugiaţi, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au avertizat împotriva exploatării politice a tragediei.