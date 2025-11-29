Trump înțelege lumea ca pe o uriașă afacere. Ajută Rusia sperând să obțină profituri fabuloase, iar Europa să sărăcească

Cam aceasta este cheia în care trebuie citite acțiunile lui Trump. Nici nu se sfiește să recunoască. Într-o postare pe Truth Social, el explică:

„Europa e supărată că noi facem pacea și afacerile mari, iar ei plătesc facturile de ani de zile. Nasol!”

Cu Trump e bine ceva. Nu ascunde ce are în cap!

O agenție de informații europeană a dezvăluit recent negocierile economice și comerciale pe care administrația Trump le poartă în secret cu Rusia, în paralel cu discuțiile de pace în Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner au avut cel puțin două întâlniri cu Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), aflat sub sancțiuni occidentale.

Discuțiile au avut loc la Miami și au inclus propuneri concrete: participarea companiilor americane cu prioritate la reconstrucția Ucrainei postbelice; proiecte comune în energie (inclusiv gaze naturale lichefiate și reactoare modulare).

În schimb, Rusia ar accepta un armistițiu de lungă durată, obținând, de asemenea, deblocarea activelor înghețate ale oligarhilor apropiați lui Putin.

Serviciul de informații european califică aceste contacte drept „o încercare de a cumpăra pacea prin prosperitatea comună a Rusiei și SUA”, dar acordurile ar exclude practic Europa și ar recompensa agresiunea rusă. „Trump vrea să facă din Ucraina un nou Trump Tower Moscova”.

Aşa se explică şi ultima ştire din The Telegraph: Trump ar urma să recunoască anexarea teritoriilor ucrainene la Rusia.

Casa Albă n-a contrazis ştirea apărută, ceea ce înseamnă că este adevărată. Trump s-ar dezice de tratate internaţionale care nu recunosc teritorii obţinute prin forţă armată, şi-ar pune în cap Congresul american care va respinge o astfel de recunoaştere, va crea instabilitate în relaţiile americano-europene, dar nu asta îl interesează, nici soarta Ucrainei. El vrea doar afaceri bănoase şi profitabile cu Rusia, reducerea forţei economice şi militare a Europei, creşterea influenţei sale în lume. Europa să plătească costurile ucrainiene în războiul cu Rusia, nu contează cine câştigă războiul, contează câţi bani obţine America post-război.

Pe Trump nu-l interesează principiile echilibrului şi stabilităţii mondiale. Nici nu le înţelege. Ce-l interesează şi ce înțelege: câţi bani câştiga America şi el personal din „afacerile” internaţionale la care America este parte.

Şi-a găsit şi o schipa de amatori animată de aceeaşi filosofie, care îi face jocurile imaginate de el. Putin înţelege şi el poziţia lui Trump şi speră să-l păcălească în viitor. Amândoi au aceeaşi optică: care păcăleşte pe care.

Președintele Rusiei a spus că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk ca teritorii rusești ar fi una dintre chestiunile-cheie în negocierile privind planul de pace propus de președintele SUA. Ce legătură are cu negocierile părților aflate în conflict, Rusia și Ucraina, nu e clar.

Ucraina nu acceptă aşa ceva, dar Trump mizează pe importanta ajutorului american acordat Ucrainei, şi consecinţele retragerii acestui ajutor, în cazul în care Ucraina nu este de acord cu aranjamentele americane.

Constituţia Ucrainei nu-i permite lui Zelenski să semneze un astfel de tratat. Nici Europa nu este de acord. Şi atunci Trump ar spune: bine, atunci plătiţi voi pentru Ucraina continuarea războiului, eu mă retrag şi spălaţi-vă voi pe cap cu Putin şi cu Zelenski.

Speranţa este că economia Rusiei se apropie de colaps. Doar dacă Trump nu trece pe faţă de partea Rusiei, să reducă spre zero sancţiunile americane la care este supusă acum Rusia, ba chiar o ajută cu bani şi arme să câştige războiul cu Ucraina. A şi spus că asta urmează: Rusia va ocupa tot mai mult teritoriu din Ucraina şi va câştiga războiul, făcând din Ucraina o parte a Rusiei.

Asta să fie înţelegerea Trump-Putin? Putin are de oferit lui Trump resursele naturale colosale din teritoriul său imens. Iar Trump a pus „botul” la aceste promisiuni, fără să fie sigur că Putin le va şi respecta.

Nu contează situaţia politică viitoare a Ucrainei. Faptul că va ajunge vasalul Moscovei. Că Rusia ar putea ataca, în viitor, state europene. Asta vrea şi admite şi el, Canada să devină al 51-lea stat al Americii, Groenlanda, Canalul Panama, Fâşia Gaza să devină teritorii americane. Pe Trump şi Putin îi uneşte aceeași filosofie şi proiecte de viitor: ocuparea de teritorii străine. De aceea se înţeleg aşa de bine.

Trump are însă o mare problemă. Congresul şi societatea americană vor „înghiţi” aşa o filosofie? Recunoaşterea „meritelor” lui Trump scade vertiginos în America, Congresul, inclusiv republicanii, se opun pe faţă noii politici mondiale a lui Trump, iar în 2026 vin alegeri pentru Congresul american din care, probabil, Trump va pierde majoritatea republicană.

America încă e o ţară liberă şi democrată, spre deosebie de Rusia. Aşa că „afacerile” Trump-Putin nu prea au sorţi de izbândă, pentru că se vor lovi de realităţile din politica americană. Nici recunoaşterea americană a teritoriilor cerută de Putin nu e clar dacă se poate face fără aprobarea Congresului american.

Trump are o problemă. Mare. Vrea să conducă lumea ca Putin, dar e președintele Americii, nu al Rusiei.