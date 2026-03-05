search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Senatul SUA îi permite lui Trump să lovească Iranul. Reacții: „Americanii nu vor ca președintele să ne târască în războaie inutile”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

O rezoluție care viza limitarea puterilor președintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul SUA, pe fondul sprijinului puternic din partea majorității republicane pentru operațiunea americano-israeliană, transmite AFP.

Trump a invocat o amenințare „iminentă” din partea Iranului. FOTO Profimedia
Trump a invocat o amenințare „iminentă” din partea Iranului. FOTO Profimedia

Chiar înainte de izbucnirea conflictului, senatorul democrat Tim Kaine a introdus o rezoluție pentru a „ordona retragerea forțelor armate americane din ostilitățile împotriva Republicii Islamice Iran care nu au fost autorizate de Congres”, relatează AFP; citată de Agerpres.

Inițiativa sa a fost respinsă cu 53 de voturi împotrivă și 47 pentru.

Democratul John Fetterman, care susține războiul, a votat împotrivă, în timp ce republicanul Rand Paul a fost singurul membru al partidului său care a votat pentru.

Kaine spune că americanii cu vor ca Trump să-i „târască în războaie inutile și nesfârșite” 

În fața unui președinte care a extins controlul executivului asupra legislativului de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Tim Kaine, alături de mulți alți parlamentari democrați, a asigurat că dorește să reafirme autoritatea Congresului, singurul organism împuternicit de Constituția Statelor Unite să declare război.

„Americanii vor ca președintele Trump să scadă prețurile, nu să ne târască în războaie inutile și nesfârșite”, a declarat marți senatorul de Virginia într-un comunicat, denunțând încă de sâmbătă un conflict lansat 'ilegal' de republican.

Marți, 3 aprilie, la finalul unui briefing clasificat secret de apărare între senatori și în special șeful diplomației americane , Marco Rubio, cu privire la războiul împotriva Iranului, Tim Kaine a asigurat AFP că administrația nu a prezentat nicio dovadă a unei 'amenințări iminente din partea Iranului' împotriva Statelor Unite.

Chestiunea unei „amenințări iminente” se află în centrul dezbaterii privind legalitatea declanșării conflictului de către Donald Trump.

În timp ce Congresul este singurul organism autorizat să declare război, o lege din 1973 îi permite președintelui să declanșeze o intervenție militară limitată pentru a răspunde unei situații de urgență create de un atac împotriva Statelor Unite.

 Donald Trump a invocat în videoclipul său în care anunța operațiunea tocmai o amenințare „iminentă” reprezentată, în opinia sa, de Iran, dar nu a reușit să convingă opoziția democrată în această privință.

„O perspectivă înfricoșătoare”

În Camera Reprezentanților, o rezoluție similară cu cea a lui Tim Kaine în Senat ar urma să fie supusă la vot joi, dar se anticipează și aici o înfrângere.

„Ideea că am retrage această putere comandantului nostru șef, președintele, de a termina treaba este o perspectivă înfricoșătoare pentru mine”, a afirmat luni președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

„Este periculos și sper - și cred - că vom avea suficiente voturi pentru a o respinge”, a adăugat el în fața presei la Capitoliu.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”
gandul.ro
image
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
mediafax.ro
image
Marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! A găsit super atacant în Italia pe care să-l debuteze la echipa națională. Un nume greu iese din schemă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Deputatul condamnat în dosarul ANRP își cere șpaga înapoi. Theodor Nicolescu vrea de la stat 6,2 milioane de lei, considerând confiscarea o „eroare judiciară”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
800.000 pensionari iau lunar între 438 și 627 lei în plus la pensie. În ce județe se dau cei mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Când este legală concedierea pentru desființarea postului și când poate fi anulată în instanță
playtech.ro
image
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o legenda lui Dinamo. N-a stat pe gânduri, decizia a fost totală
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid

OK! Magazine

image
Un bodyguard care a lucrat cu fostul Prinț Andrew rupe tăcerea despre acesta: „Povestea e este extrem de toxică, afectează monarhia”

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria