Senatul SUA îi permite lui Trump să lovească Iranul. Reacții: „Americanii nu vor ca președintele să ne târască în războaie inutile”

O rezoluție care viza limitarea puterilor președintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul SUA, pe fondul sprijinului puternic din partea majorității republicane pentru operațiunea americano-israeliană, transmite AFP.

Chiar înainte de izbucnirea conflictului, senatorul democrat Tim Kaine a introdus o rezoluție pentru a „ordona retragerea forțelor armate americane din ostilitățile împotriva Republicii Islamice Iran care nu au fost autorizate de Congres”, relatează AFP; citată de Agerpres.

Inițiativa sa a fost respinsă cu 53 de voturi împotrivă și 47 pentru.

Democratul John Fetterman, care susține războiul, a votat împotrivă, în timp ce republicanul Rand Paul a fost singurul membru al partidului său care a votat pentru.

Kaine spune că americanii cu vor ca Trump să-i „târască în războaie inutile și nesfârșite”

În fața unui președinte care a extins controlul executivului asupra legislativului de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Tim Kaine, alături de mulți alți parlamentari democrați, a asigurat că dorește să reafirme autoritatea Congresului, singurul organism împuternicit de Constituția Statelor Unite să declare război.

„Americanii vor ca președintele Trump să scadă prețurile, nu să ne târască în războaie inutile și nesfârșite”, a declarat marți senatorul de Virginia într-un comunicat, denunțând încă de sâmbătă un conflict lansat 'ilegal' de republican.

Marți, 3 aprilie, la finalul unui briefing clasificat secret de apărare între senatori și în special șeful diplomației americane , Marco Rubio, cu privire la războiul împotriva Iranului, Tim Kaine a asigurat AFP că administrația nu a prezentat nicio dovadă a unei 'amenințări iminente din partea Iranului' împotriva Statelor Unite.

Chestiunea unei „amenințări iminente” se află în centrul dezbaterii privind legalitatea declanșării conflictului de către Donald Trump.

În timp ce Congresul este singurul organism autorizat să declare război, o lege din 1973 îi permite președintelui să declanșeze o intervenție militară limitată pentru a răspunde unei situații de urgență create de un atac împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a invocat în videoclipul său în care anunța operațiunea tocmai o amenințare „iminentă” reprezentată, în opinia sa, de Iran, dar nu a reușit să convingă opoziția democrată în această privință.

„O perspectivă înfricoșătoare”

În Camera Reprezentanților, o rezoluție similară cu cea a lui Tim Kaine în Senat ar urma să fie supusă la vot joi, dar se anticipează și aici o înfrângere.

„Ideea că am retrage această putere comandantului nostru șef, președintele, de a termina treaba este o perspectivă înfricoșătoare pentru mine”, a afirmat luni președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

„Este periculos și sper - și cred - că vom avea suficiente voturi pentru a o respinge”, a adăugat el în fața presei la Capitoliu.