 Șeful Nvidia, suspectat că a avut o relație cu o presupusă spioană chineză. Congresul american cere explicații | adevarul.ro
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Șeful Nvidia, suspectat că a avut o relație cu o presupusă spioană chineză. Congresul american cere explicații

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Mai multe publicații au relatat vineri seară, 6 noiembrie, că directorul general al Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație romantică cu o femeie suspectată că ar fi spioană chineză.

Jensen Huang, șeful Nvidia
Jensen Huang, șeful Nvidia Foto: X

Potrivit Axios, enatorul Chris Coons, democrat din Delaware, a promis că va investiga cele mai recente informații publicate de The New York Times și relațiile lui Huang.

„Cu cât aflu mai multe despre relația nebunească dintre administrația Trump, spionii chinezi și miliardarii din domeniul inteligenței artificiale, cu atât sunt mai convins că nu există nimic din ceea ce face această administrație care să nu fie corupt. Congresul va investiga și va obține răspunsuri”, a scris Coons pe X, distribuind un link către articolul publicației The New York Times.

Site-ul citat amintește că, pe 29 octombrie, New York Times a relatat că Jensen Huang și o directoare din industria tehnologiei, pe nume Alice Huang, aveau o „relație apropiată”.

Autoritățile americane aveau suspiciuni privind legăturile acesteia cu serviciile de informații chineze, iar președintele SUA, Donald Trump, fusese informat despre situație.

Ulterior, The Wall Street Journal a scris că serviciile de informații din SUA, Singapore și Taiwan aveau motive să creadă că Alice Huang ar putea fi spioană chineză.

Joi, 5 noiembrie, un grup de președinți ai comisiilor din Camera Reprezentanților, toți republicani, i-au cerut lui Jensen Huang să le prezinte informații despre relația sa cu Alice Huang și despre măsurile de protecție a informațiilor sensibile ale Nvidia.

Aceștia au afirmat că trebuie să stabilească „în ce măsură securitatea națională a SUA a fost pusă în pericol”.

The New York Times și Financial Times au relatat că Alice Huang ar fi fost recrutată de serviciile de informații chineze pentru a-l spiona pe Jensen Huang și a-l convinge să facă lobby pentru reluarea exporturilor de cipuri către China.

Financial Times a scris și că cei doi ar fi avut o relație romantică. Nvidia a negat acuzațiile, susținând că între ei au existat doar contacte profesionale și că nu au fost divulgate informații sensibile.

Guvernul chinez a respins, la rândul său, implicarea în presupusa operațiune de spionaj.

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