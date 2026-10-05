Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a arestat duminică, 4 octombrie, o femeie acuzată că a spionat în numele Chinei familia preşedintelui taiwanez Lai Ching-te, stabilită în SUA.

„Am arestat chiar acum un agent chinez care încerca să plece spre China de pe aeroportul LAX.

Wanying Zhang, cunoscută și sub numele de «Heather», în vârstă de 34 de ani, din Irvine, a fost arestată astăzi de FBI Los Angeles în baza unei plângeri federale în care este acuzată că a acționat în calitate de agent neînregistrat al Republicii Populare Chineze”, transmite Bill Essayli, prim-adjunct al procurorului federal pentru districtul central al Californiei, pe X.

Acesta adaugă că Zhang ar fi mers la Seattle la ordinul unor oficiali chinezi, pentru a urmări o rudă a unui oficial taiwanez.

Ea le-ar fi trimis chinezilor fotografii, videoclipuri și numere de înmatriculare și ar fi încercat, împreună cu o altă persoană, să nu fie detectată.

„Zhang nu a notificat Departamentul de Justiție al SUA că acționa în numele unui guvern străin, fapt care constituie o infracțiune federală. Ea urmează să se prezinte mâine în fața unei instanțe federale din Los Angeles pentru prima audiere”

Directorul FBI, Kash Patel, a transmis, la rândul său, că SUA „nu mai este un loc sigur pentru desfășurarea operațiunilor de spionaj.”

„Să supraveghezi, în numele Republicii Populare Chineze, familia unui lider străin pe teritoriul SUA și apoi să încerci să iei un avion spre Shanghai? Nu se va întâmpla. FBI-ul identifică amenințările la adresa securității naționale, oriunde s-ar ascunde, și îi aduce pe cei responsabili în fața justiției.”