search
Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Secretul lui Bill Gates pentru succes rapid în afaceri: „Aleg oamenii leneși pentru sarcinile dificile, vor găsi o cale mai ușoară de a le rezolva”

0
0
Publicat:

Bill Gates, fondatorul Microsoft, a făcut o afirmație surprinzătoare despre angajați: preferă oamenii „leneși” pentru sarcinile dificile, deoarece aceștia caută întotdeauna cea mai simplă și eficientă cale de a le rezolva. 

Bill Gates FOTO: AFP

Puțini ar îndrăzni să includă lenea într-un CV sau să o prezinte ca pe o „calitate” într-un interviu de angajare. În mod obișnuit, această trăsătură este percepută ca un defect, nu ca un avantaj. Cu toate acestea, fondatorul Microsoft, Bill Gates, susține că uneori preferă persoanele „leneșe” pentru sarcinile dificile și explică de ce.

„Aleg o persoană leneșă să facă o treabă dificilă, pentru că va găsi o modalitate ușoară de a o face”, a declarat Gates, conform publicației El Economista.

La prima vedere, afirmația poate părea paradoxală sau chiar greșită. În realitate, pusă în context, aceasta reflectă o filosofie de lucru orientată spre eficiență, simplificare și identificarea celor mai rapide soluții.

„În afaceri, la fel ca în alte domenii, accentul este pus în primul rând pe rezultat, nu neapărat pe drumul parcurs până la el. Prin această perspectivă, Gates sugerează că o persoană care evită efortul inutil va căuta instinctiv să reducă pașii complicați și să găsească cea mai simplă cale de rezolvare”, susține publicația citată.

Această abordare nu înseamnă neapărat lipsă de responsabilitate, ci mai degrabă inteligentă practică: cineva care nu dorește să consume energie suplimentară va încerca metode mai rapide și mai eficiente de lucru.

Când primește o sarcină dificilă, un astfel de angajat are tendința să privească problema dintr-un unghi diferit. În loc să urmeze automat un proces complicat, el caută să îl simplifice. De multe ori, această abordare conduce la soluții mai rapide și, în unele cazuri, chiar mai bune.

În mediul profesional modern, companiile caută angajați care nu doar muncesc mult, ci și eficient. Viteza de execuție, claritatea soluțiilor și capacitatea de a elimina pașii inutili cântăresc adesea mai mult decât volumul de efort depus.

Astfel, chiar dacă într-un CV nimeni nu ar enumera „lenea” ca pe un avantaj, Bill Gates consideră că această trăsătură poate fi un atu atunci când vine vorba de găsirea de soluții inovatoare și rapide. 

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
image
Ce se întâmplă cu fiul Eugeniei Șerban. Lorans duce o luptă grea cu dependența de substanțe: „Pașii aceia spre bine sunt făcuți”

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori