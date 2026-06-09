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Scandal în SUA. Un teren donat pentru construirea un parc este vândut de autorități pentru ridicarea unui centru de date

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Un teren donat unei comunități din statul american Texas pentru a fi folosit ca parc public ar putea fi transformat într-un centru de date, după ce autoritățile locale l-au vândut unui dezvoltator privat, relatează 404 Media, un site independent specializat în jurnalism de tehnologie.

Terenul donat pentru un parc ar putea deveni un centru de date. FOTO: Arhivă
Terenul donat pentru un parc ar putea deveni un centru de date. FOTO: Arhivă

Potrivit publicației, familia fermierului Bland a cedat în 1999 aproape 88 de acri (aproximativ 36 de hectare) pentru suma simbolică de 10 dolari, cu condiția ca terenul să fie păstrat și folosit ca spațiu public de recreere. Clauza era inclusă chiar în actul de proprietate.

În 2025, însă, orașul Taylor a vândut terenul companiei Blueprint pentru 10 milioane de dolari. Planul prevede construirea unui centru de date de aproximativ 12.500 de metri pătrați.

Potrivit documentelor consultate de 404 Media, terenul a fost transferat în 1999 către o fundație nonprofit din Texas, urmând să fie păstrat în administrare pentru a deveni, în viitor, parc public în comitatul Williamson. Condiția privind utilizarea terenului ca spațiu de recreere era menționată explicit în actul de proprietate.

De-a lungul anilor, terenul a trecut prin mai multe transferuri administrative, până când a ajuns în proprietatea orașului Taylor. În 2025, autoritățile locale au decis să îl vândă companiei Blueprint, specializată în dezvoltarea de centre de date.

Potrivit planurilor prezentate de autorități, centrul de date va fi amplasat în apropierea unor locuințe și a unei stații electrice. Proiectul a stârnit nemulțumirea unei părți a comunității locale, care se teme de efectele pe care o astfel de investiție le-ar putea avea asupra cartierului.

Locuitorii din zonă spun că au aflat despre proiect abia anul trecut. Printre ei se află și Pamela Griffin, a cărei familie locuiește de generații în apropierea terenului. Ea își amintește că fermierul care deținea proprietatea le spusese părinților săi că vrea să lase terenul comunității, iar copiii din cartier să aibă un loc unde să se joace.

Femeia a declarat pentru 404 Media că locuitorii din zonă au început să cerceteze situația după ce au aflat despre proiect și au descoperit că terenul fusese donat tocmai pentru a servi comunității. Ea spune că mulți dintre vecinii săi sunt persoane în vârstă care nu își permit să se mute și sunt îngrijorați de schimbările pe care le-ar putea aduce noua dezvoltare.

După ce a aflat de proiect, Griffin a participat la ședințele autorităților locale și și-a exprimat îngrijorarea privind impactul asupra cartierului, inclusiv în ceea ce privește zgomotul, consumul de energie și calitatea vieții.

Autoritățile locale susțin că proiectul include măsuri pentru reducerea zgomotului și limitarea consumului de apă, însă criticii spun că aceste garanții nu răspund întrebării principale: dacă terenul donat pentru un parc putea fi vândut pentru o utilizare complet diferită de cea prevăzută inițial.

Investigația 404 Media arată că activiști locali au verificat documentele de proprietate și au găsit actul original din 1999, care menționează explicit că terenul era destinat utilizării ca parc public.

Autoritățile din Taylor susțin însă că dezvoltatorul nu are nevoie de o aprobare specială pentru construirea centrului de date, deoarece actuala încadrare urbanistică permite o astfel de utilizare a terenului.

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