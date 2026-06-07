OpenAI pregătește cea mai mare schimbare pentru ChatGPT. Platforma ar putea deveni o „super aplicație” cu agenți AI și servicii integrate

OpenAI lucrează la una dintre cele mai ambițioase transformări de până acum pentru ChatGPT, compania intenționând să îl dezvolte într-o „super aplicație” care să reunească într-un singur loc instrumente de programare, generare de imagini, analiză de date și agenți AI capabili să execute sarcini complexe în mod autonom.

Potrivit informațiilor publicate de Financial Times, noua direcție de dezvoltare ar putea fi prezentată în următoarele săptămâni și ar urma să fie disponibilă atât pe versiunea web, cât și în aplicațiile mobile. Platforma ar putea integra inclusiv produse și servicii dezvoltate de partenerii OpenAI, scrie Baha.

ChatGPT, din chatbot într-un asistent digital complet

Planul companiei este ca ChatGPT să depășească rolul actual de instrument conversațional și să devină un centru digital unic pentru utilizatori.

Astfel, pe lângă funcțiile existente, utilizatorii ar putea avea acces la instrumente de dezvoltare software, aplicații pentru generarea de imagini și agenți AI care să îndeplinească sarcini complexe fără intervenție constantă din partea utilizatorului.

„Ne îndreptăm către un sistem în care fiecare utilizator va avea propriul agent personal, capabil să îl ajute în toate aspectele vieții”, a declarat Thibault Sottiaux, responsabil de produse în cadrul OpenAI, citat de Financial Times.

Strategie pentru creșterea veniturilor

Transformarea ChatGPT face parte dintr-un plan mai amplu prin care OpenAI încearcă să își extindă prezența în zona serviciilor destinate companiilor și să dezvolte produse cu potențial mai mare de monetizare.

În același timp, compania se confruntă cu o concurență tot mai puternică în domeniul inteligenței artificiale, atât din partea marilor jucători din industrie, cât și a noilor startup-uri care dezvoltă soluții AI pentru mediul de afaceri.

Surse citate de publicația britanică susțin că proiectul este considerat un pas important în consolidarea poziției OpenAI pe piață și în identificarea unor noi surse de venit.

Un singur loc pentru productivitate și viața digitală

Viziunea OpenAI este de a reduce nevoia utilizatorilor de a folosi mai multe aplicații separate pentru activități diferite. În loc să treacă de la un program la altul, utilizatorii ar putea găsi într-o singură platformă funcții pentru muncă, organizare, analiză, programare și automatizarea sarcinilor zilnice.

Dacă planurile companiei vor fi implementate integral, ChatGPT ar putea evolua dintr-un simplu asistent conversațional într-o platformă digitală complexă, destinată atât utilizatorilor obișnuiți, cât și mediului profesional.