Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Ministrul Culturii demisionează după scandalul înregistrării audio în care înjură statul: „Nu cred că eu sunt acea persoană"

Ministrul interimar al Culturii, Demeter András István, a anunțat că va renunța la funcție, în urma apariției unei înregistrări audio în care a folosit expresii injurioase la adresa statului și a interesului național. Oficialul susține că nu își amintește să fi făcut acele afirmații și cere verificarea autenticității materialului audio de către autoritățile competente.

Demeter András István, implicat într-un scandal
Demeter András István Foto: FB

„Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu îmi amintesc să le fi făcut, mi s-au atribuit niște afirmații de o gravitate care sunt contrazise de actele și faptele mele, realizările mele de pe scena publică, din 1993 încoace”, a transmis ministrul interimar al Culturii, într-un mesaj video.

Acesta a insistat că nu se consideră autorul declarațiilor vehiculate: „Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație, din partea mea. Nu îmi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu-l interesează interesul național”.

În același timp, Demeter András István a respins ideea că ar fi pus vreodată interesele altor state deasupra celor ale României sau Republicii Moldova. 

„Eu, în perioada 2010-2011, când am fost şi în 2012, când am fost preşedintele Radio-ului, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să repar acea teroare pe care ruşii au făcut-o atunci când au împuşcat toţi jurnaliştii români de la Radio România din Chişinău, din perioada aceea. Deci, este ceva nonsens”, a spus ministrul.

Acsta a făcut referire și la activitatea sa anterioară, susținând că în perioada în care a condus Societatea Română de Radiodifuziune a încercat să corecteze „o perioadă dificilă” și a menționat contexte tensionate legate de presa românească din Republica Moldova.

„Eu nu neg că o astfel de discuție putea să fi avut loc, dar nicicând și nicicum în acei termeni în care apare acea presupusă înregistrare audio”, a precizat el, sugerând posibilitatea manipulării materialului.

„Cineva are alte interese și dorește să discrediteze pe toată lumea, prin el, printr-o exprimare băgată în gura sa, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale”, a scris ministrul.

Demnitarul a anunțat că va solicita expertizarea înregistrării: „Voi face demersurile pentru ca autoritățile competente să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu”.

În cazul în care autenticitatea acesteia va fi confirmată, ministrul afirmă că este pregătit să își asume consecințele. 

„Rămâne de văzut. Va trebui şi voi face demersurile pentru că autorităţile competente în materie de a face analizele respective să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu, şi, dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie şi nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcţia pe care o deţin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greşeala pe care aş fi făcut-o”, a mai spus ministrul Demeter András István.

El a subliniat că își cere scuze pentru situația creată: „Vă cer scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situație”.

Demeter András István a precizat că speța invocată este din perioada în care ocupa funcția de președinte și membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Acesta a mai spus că, în urma unei achiziții de acțiuni prin care a fost dobândit un post de radio ce activează și în prezent în Republica Moldova, a urmat o etapă dificilă, marcată de numeroase cercetări penale și dosare, toate finalizate prin soluții de clasare, neîncepere a urmăririi penale sau renunțare la urmărirea penală.

Oficialul a descris acea perioadă drept una „de grea încercare psihică și din toate punctele de vedere”. 

„Această perioadă rămâne pentru mine o perioadă de grea încercare psihică şi din toate punctele de vedere şi orice amintire a acelor episoade este una dureroasă. De aceea, eu nu neg că o astfel de discuţie putea să fi avut loc, dar nicicând şi nicicum în acei termeni în care apare acea presupusă înregistrare audio. (...) Asta este declaraţia mea, asta este vocea mea, astea sunt greşelile mele de exprimare. Aşa cum mă cunoaşteţi cei care mă cunoaşteţi, aşa cum mă puteţi accepta sau nu cei care mă acceptaţi sau nu, rămâne să vedem ce vor spune autorităţile competente”, a spus ministrul.

În final, Demeter András István a anunțat oficial intenția de a demisiona. 

„Voi renunţa la calitatea mea de Ministru al Culturii pentru că nu-mi doresc ca printr-o decizie greşită să atrag şi mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliţii de guvernare, în aceste momente atât de complicate, atât de grele, atât de dificile, în această perioadă în care, iată, încă o dovadă că polarizarea societăţii, diferenţa flagrantă de opinii şi de convingeri ajunge la nişte profunzimi neîntâlnite până acum. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul de până acum, vă mulţumesc celor care sunteţi alături de mine”, a spus ministrul interimar al Culturii. 

El a mulțumit susținătorilor și criticilor deopotrivă: „Vă mulțumesc și celor care sunteți în dubiu… și acelora care îmi trimiteți mesaje de condamnare”.

UDMR îi cere ministrului Culturii demisia

O înregistrare apărută în spațiul public, în care ministrul Culturii, Demeter András István, ar fi folosit un limbaj considerat injurios la adresa statului român, a declanșat o criză politică, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România cerându-i demisia.

„UDMR se delimitează atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul unor astfel de afirmații, incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și de natură să afecteze încrederea în instituțiile statului și în valorile serviciului public. Pentru Uniune, respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și parcursul euroatlantic al României reprezintă principii clare și asumate”, a transmis pe Facebook deputatul Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților.

Formațiunea subliniază că respectul față de interesul public, funcționarea democratică a instituțiilor și orientarea euroatlantică a României rămân principii fundamentale asumate public.

