Planul Google de a-ți controla viața ar putea distruge internetul. Noua funcție de rezumare bazată pe IA amenință să perturbe sectoarele care depind de traficul generat de căutări

Timp de două decenii, Google a fost poarta principală către internet. Introduceai o întrebare, primeai o listă de linkuri și decideai singur unde mergi mai departe.

Astăzi, însă, modelul care a făcut din Google unul dintre cele mai puternice imperii digitale din lume începe să se schimbe radical.

În loc să trimită utilizatorii către alte site-uri, gigantul tehnologic vrea din ce în ce mai mult să ofere răspunsurile direct în propriul ecosistem, folosind inteligența artificială. Pentru milioane de publicații, magazine online și platforme care depind de traficul venit din Google, schimbarea ar putea avea consecințe dramatice, scrie The Telegraph.

De la „10 linkuri albastre” la răspunsuri generate de AI

În 2004, fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, spuneau că obiectivul motorului de căutare este simplu: să îi scoată pe oameni din Google cât mai repede și să îi trimită exact unde au nevoie.

La acea vreme, compania era celebră pentru interfața minimalistă și pentru celebrele „10 linkuri albastre”, considerate mai eficiente și mai neutre decât rezultatele încărcate de reclame și servicii proprii ale competitorilor.

Astăzi, criticii spun că filosofia inițială a dispărut aproape complet.

Căutările Google includ acum rezultate generate de inteligența artificială, clipuri YouTube, produse comerciale, hărți, rezervări și răspunsuri sintetizate direct pe pagină. În multe cazuri, utilizatorul nici nu mai are nevoie să intre pe un site extern.

Noua funcție „AI Overviews”, împreună cu „AI Mode”, oferă răspunsuri complete generate automat de inteligența artificială și permit întrebări suplimentare fără a părăsi platforma.

Săptămâna trecută, Google a făcut încă un pas: compania a prezentat așa-numiții „search agents” — agenți AI care pot naviga pe internet în locul utilizatorului, căutând apartamente, comparând produse sau făcând rezervări la hoteluri și restaurante.

„Intrăm în era agenților de căutare”, a declarat Elizabeth Reid.

„Google Zero”: viitorul fără clickuri

Criticii fenomenului vorbesc deja despre apariția conceptului „Google Zero” — un internet în care Google nu mai trimite trafic către alte site-uri, ci păstrează utilizatorii permanent în propriul ecosistem.

Funcțiile bazate pe AI au avut un succes rapid. Potrivit CEO-ului Google, Sundar Pichai, aproximativ 2,5 miliarde de oameni văd deja rezumatele AI, iar un miliard folosesc „AI Mode”.

Pentru Google, strategia are o logică simplă: compania încearcă să împiedice migrarea utilizatorilor către rivali precum OpenAI și chatbotul său ChatGPT sau către Anthropic și platforma Claude.

Analiștii spun că Google își folosește dominația în căutările online pentru a deveni și platforma dominantă în AI pentru consumatori.

Presa și site-urile independente pierd trafic

Problema este că noul model afectează direct site-urile care au depins ani întregi de traficul venit din Google.

Un raport al Reuters Institute arată că traficul către site-urile de știri provenit din Google a scăzut cu aproximativ o treime în 2025. Industria se așteaptă la noi scăderi masive în următorii ani.

Potrivit companiei de optimizare SEO Sistrix, primul rezultat organic din Google era accesat în mod normal în aproximativ 27% dintre căutări. Atunci când apare un rezumat AI, rata scade la aproximativ 11%.

Fenomenul este cunoscut drept „zero-click search” — utilizatorul primește informația direct în Google și nu mai intră pe pagina sursă.

Mai multe publicații și platforme online avertizează că efectele sunt deja severe.

Compania britanică Reach, care deține ziare precum Mirror și Express, a raportat pierderi importante și o scădere accentuată a traficului venit din Google.

Site-ul All About Berlin, un ghid online pentru expații din capitala Germaniei, a descris impactul noilor funcții AI drept „devastator”, după ce a pierdut aproximativ 70% din vizitatori.

Acuzații privind folosirea conținutului fără acord

Conflictul nu este doar despre trafic. Publicațiile și creatorii de conținut acuză Google și alte companii AI că folosesc materiale protejate prin drepturi de autor pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, fără acord și fără compensații.

Google respinge acuzațiile și susține că utilizarea informațiilor publice pentru „învățarea” AI nu reprezintă furt.

Totuși, organizațiile din industria media cer intervenția autorităților de reglementare și acuză compania că profită de munca publicațiilor pentru a genera răspunsuri sintetice care țin utilizatorii departe de sursa originală.

Autoritatea britanică pentru concurență analizează deja măsuri care ar permite publisherilor să decidă dacă vor sau nu ca materialele lor să fie folosite în rezumatele AI.

Agenții AI ar putea schimba întregul web

Noua generație de funcții prezentată de Google merge însă mult mai departe decât simplele rezumate.

Agenții AI ai companiei vor putea naviga autonom pe internet în locul utilizatorului: vor căuta produse, vor compara prețuri, vor urmări anunțuri imobiliare sau vor face rezervări.

Pentru industrii întregi construite pe ideea de a atrage trafic și atenție umană, schimbarea ar putea fi profund disruptivă.

Platforme precum Airbnb, Booking.com, Uber sau Reddit ar putea pierde o parte din valoarea pe care o obțin din interacțiunea directă cu utilizatorii.

După anunțul Google, acțiunile Reddit au scăzut imediat pe bursă.

Un internet care riscă să se închidă în interiorul platformelor

Google insistă că numărul total de căutări continuă să crească și că trimite în continuare „clickuri de calitate” către site-uri.

Dar tot mai multe companii online devin sceptice. Unele aleg deja să blocheze complet roboții Google, chiar dacă asta înseamnă dispariția din rezultatele motorului de căutare.

Experții avertizează că există un risc mai mare decât simpla pierdere de trafic: slăbirea întregului ecosistem al internetului deschis, subliniază The Telegraph.

Dacă site-urile nu mai pot supraviețui economic pentru că utilizatorii nu mai ajung la ele, atunci modelul pe care s-a construit web-ul modern ar putea începe să se destrame.

Iar paradoxul este că Google însuși depinde de existența acestui ecosistem pentru a continua să funcționeze.