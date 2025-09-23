Femeia care l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală a primit cetățenia rusă

Tara Reade, fosta angajată a Senatului american care, în 2020, l-a acuzat public pe Joe Biden de agresiune sexuală, a primit cetățenia rusă. Potrivit unui decret semnat de președintele Vladimir Putin, numele său apare în document ca „Alexandra Tara McCabe, născută la 26 februarie 1964”.

Decretul a fost publicat luni de presa de stat din Rusia, care a relatat pe larg despre cazul lui Reade, prezentând-o drept o victimă a sistemului politic american. Conform informațiilor din surse deschise, în 1998, Reade și-a schimbat numele legal pentru a se proteja de fostul soț, pe care l-a acuzat de violență domestică.

Reade a intrat în atenția publică în primăvara anului 2020, când l-a acuzat pe Biden — la acel moment candidat democrat la alegerile prezidențiale — că ar fi agresat-o sexual în 1993, într-un coridor al Congresului, pe vremea când ea lucra în echipa sa senatorială. Președintele Biden a respins categoric acuzațiile, însă momentul a reprezentat o provocare serioasă pentru campania sa împotriva președintelui în exercițiu de atunci, Donald Trump.

Merită menționat că și Donald Trump s-a confruntat, la rândul său, cu acuzații grave din partea mai multor femei, care l-au acuzat de hărțuire sexuală și chiar viol.

Declarațiile Tarei Reade au fost intens mediatizate, dar și contestate, existând neconcordanțe în relatarea faptelor. Nu a fost găsită nicio plângere oficială depusă în 1993, deși ea susținea că ar fi sesizat autoritățile Congresului. Ulterior, în mai 2023, Reade a acordat un interviu agenției ruse de stat Sputnik, anunțând că intenționează să ceară cetățenie rusă, invocând temeri legate de propria siguranță în Statele Unite.

După stabilirea sa în Rusia, Reade a început să colaboreze cu canalul de televiziune RT (fost Russia Today), cunoscut pentru orientarea sa pro-Kremlin și pentru rolul său în promovarea mesajelor oficiale ale Moscovei în exterior.

Contextul acordării cetățeniei ruse unei persoane care a acuzat un președinte american în exercițiu nu este lipsit de conotații geopolitice, mai ales în contextul actualei rivalități accentuate dintre Washington și Moscova. De altfel, Rusia a oferit în trecut refugiu politic sau cetățenie unor cetățeni americani implicați în scandaluri sau conflicte juridice cu autoritățile din SUA — cel mai cunoscut caz fiind cel al fostului contractor NSA Edward Snowden.