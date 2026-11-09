Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei, se pregătește pentru o nouă candidatură la Casa Albă. Harta alegerilor prezidențiale din 2028 s-a schimbat radical

Faptul că Florida este unul dintre puținele state republicane care au rezistat în mare parte valului democrat va fi un argument central al campaniei lui Ron DeSantis, spune un consilier.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis Foto: Profimedia

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se pregătește să candideze la nominalizarea republicană pentru prezidențialele din 2028, potrivit a trei persoane informate despre planurile sale. Florida a fost unul dintre puținele bastioane conservatoare care au supraviețuit victoriei zdrobitoare a democraților la alegerile intermediare.

„Faptul că zidurile Floridei nu au fost sparte de valul albastru îi oferă lui DeSantis mai multă credibilitate decât aproape oricui altcuiva în primele zile ale alegerilor primare din 2028“, a spus Dan Eberhart, de multă vreme donator republican și om de afaceri din energie, care l-a susținut pe DeSantis în campania sa nereușită din 2024.

DeSantis a contactat deja cel puțin un consultant politic național pentru a lucra la campania sa, potrivit unei persoane apropiate lui, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a descrie deliberări interne. Super PAC-ul său federal a trimis în această săptămână un mesaj text prin care cere donații, un alt pas care le-a indicat celor ce îl cunosc că intenționează să candideze.

Aliații spun că guvernatorul vede o fereastră politică, după ce alegătorii au respins categoric agenda lui Trump în această săptămână. DeSantis a numit alegerile „aproape un eveniment de nivel extincție pentru republicani“.

„Este echivalentul politic al unei lovituri de meteorit care a trecut peste Statele Unite, state albastre, state roșii și tot ce e între ele“, a spus DeSantis la o conferință de presă la Tallahassee.

Un câmp deschis după alegeri

Până marți,3 noiembrie, vicepreședintele JD Vance părea moștenitorul politic al lui Donald Trump și favoritul în cursa încă la început pentru 2028. Presupunerea a fost zdruncinată de respingerea masivă a republicanilor și a politicilor administrației de către alegători.

Din campania din 2024, DeSantis a învățat că trebuie să facă mai multe apariții în presă dacă vrea să aibă succes, spune consilierul acestuia. A învățat că nu poate aștepta prea mult până să intre în cursă. În 2023, a ales să aștepte până după încheierea sesiunii legislative din Florida. Acele luni de așteptare i-au dat echipei lui Trump suficient timp să-l definească și să-l atace.

În această săptămână, DeSantis a profitat de pierderile republicane pentru câteva apariții media importante, la Fox News și în alte părți, și s-a prezentat ca alternativă la trumpism. A încercat să se distingă în câmpul aglomerat al politicienilor republicani și prin decizii de politici legate de inteligența artificială, devenind un mare opozant al centrelor de date din Florida.

Lecțiile campaniei din 2024

Candidatura lui DeSantis la nominalizare în 2024 s-a încheiat cu retragerea sa, cu puțin timp înainte de primarele din New Hampshire. A terminat pe locul doi în caucusurile din Iowa, în ianuarie 2024, cu 21,3% din voturi, mult în urma lui Trump, care a obținut peste 50%.

Campania sa din 2024 a fost marcată de certuri interne ample între membrii echipei și super PAC-ul extern, condus de consultanți politici naționali. Deși a strâns sume uriașe, echipele sale au și cheltuit peste măsură. O întrebare deschisă pentru 2028 este dacă donatorii vor mai da bani.

Câștigurile democraților din Texas, Carolina de Nord, Ohio și Iowa îi fac competitivi în următoarea cursă

Valul electoral care le-a dat democraților controlul Congresului și o majoritate a funcțiilor de guvernator le oferă partidului încă un avantaj important: noi căi de a aduna statele necesare pentru a câștiga prezidențialele din 2028, scrie The Wall Street Journal .

Rezultatele din Iowa, Ohio, Carolina de Nord și Texas au schimbat gândirea ambelor partide despre cum pot fi obținute cele 270 de voturi electorale necesare pentru a ajunge la Casa Albă. Ele arată că terenul de bătălie din 2028 se va extinde dincolo de cele șase state care au fost principalul câmp de luptă de când a candidat Donald Trump pentru prima dată, în 2016.

Democrații au câștigat Iowa și Ohio încă din 2012, înainte ca alegătorii din aceste state să treacă de partea lui Trump. În Texas nu au mai câștigat de la candidatura lui Jimmy Carter, în 1976. Marți,3 noiembrie, democrații au obținut funcția de guvernator în toate cele trei state, ceea ce le dă forță organizatorică și financiară care poate susține o campanie prezidențială. Au câștigat și alegerile pentru Senat în toate trei.

În plus, democrații au câștigat funcția de guvernator în toate cele șase state-pendulă obișnuite, cele care au trecut cel puțin o dată de la un partid la altul din 2016. Este vorba despre cele trei state industriale din nord, Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, și despre cele trei state din Sunbelt, Georgia, Arizona și Nevada.

„Alegerile au schimbat jocul“, a spus Jeff Rusnak, democrat din Ohio, veteran al campaniilor prezidențiale și statale din 1988. „Se deschid mai multe căi pentru democrați.“ Guvernatorul din Kentucky, Andy Beshear, posibil candidat democrat în 2028, a numit rezultatul „cea mai bună hartă pentru democrați din ultimele decenii“.

Alex Conant, consultant republican, care a condus comunicarea în campania prezidențială a lui Marco Rubio din 2016, a spus că Carolina de Nord și Georgia par acum state care înclină spre democrați și că partidul său nu poate considera sigure Texasul și Carolina de Sud. „În 2028 vor fi mai multe state-pendulă decât am văzut de foarte multă vreme“, a spus el.

Donald Trump revine la teoria favorită: „Alegerile din SUA sunt atât de fraudate, încât nici nu vă puteți imagina”

Îngrijorarea republicanilor pentru Texas

Republicanii sunt îngrijorați mai ales de perspectivele din Texas, care are 40 de voturi electorale, cele mai multe după California. Acolo au pierdut toate cursele la nivel de stat în această săptămână.

„Dacă Partidul Republican nu are Texasul ca punct de sprijin, nu vom mai fi viabili la nivel național“, a avertizat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, la o conferință de presă după alegeri. El a numit Texasul „bijuteria coroanei politicii republicane“.

Ce prezice victoria

Eșecurile unui partid la alegerile intermediare nu anunță întotdeauna înfrângeri la următoarele prezidențiale. Marile pierderi ale democraților din 1994 și 2010 nu i-au împiedicat pe Bill Clinton și pe Barack Obama să fie realeși doi ani mai târziu. Cei mai importanți factori pentru 2028 vor fi profilul candidatului ales de fiecare partid, precum și banii și capacitatea organizatorică a acestuia.

Unii democrați avertizează că terenul câștigat în această săptămână ar putea fi pierdut dacă partidul se mută prea mult spre stânga, deși mai multe victorii progresiste din această săptămână sugerează că aceasta este o sursă de energie pentru partid. „Dacă democrații nu vor nominaliza un moderat, vor pune în pericol toate aceste locuri, mai ales din zonele republicane, pentru 2028 și după“, a spus Jonathan Cowan, președintele grupului de politici publice Third Way, care îndeamnă partidul la moderație.

Totuși, rezultatele alegerilor intermediare din 2026 arată clar că alegerile se vor da pe un teren extins, care include state ce nu au mai votat cu democrații de pe vremea lui Obama sau chiar de decenii, în cazul Texasului.

Jim Messina, care a condus campania de realegere a lui Obama din 2012 și a fost șef de cabinet național în 2008, spune că un guvernator din propriul partid este de mare ajutor în cursele prezidențiale. El l-a numit „unul dintre cei mai predictivi factori pentru cine câștigă un stat-pendul“.

„Ai infrastructură. Știi cine sunt oamenii buni, mai ales în cazul guvernatorilor noi, pentru că tocmai au câștigat curse disputate. Nu poți supraestima importanța lor“, a spus Messina.

Messina a mai spus că viitorul candidat al partidului va trebui să ia în calcul chestiuni noi, de pildă dacă să concureze în Texas și cât de puternică a fost schimbarea în favoarea democraților în Carolina de Nord. Statul le-a scăpat democraților la prezidențialele din 2008, dar are acum un guvernator democrat și, din ianuarie, un senator democrat.

Apoi, campania ar trebui să decidă dacă investiția financiară merită câștigul în voturi electorale, mai ales în statele mari cu mai multe piețe media scumpe. „Când am decis să intrăm în Florida, i-am spus președintelui: «Este o decizie de 100 de milioane de dolari»“, a spus Messina, referindu-se la campania de realegere a lui Obama din 2012. „Texasul este probabil o decizie de jumătate de miliard.“

O chestiune existențială

Pentru democrați, deschiderea unor noi căi în Colegiul Electoral a fost o chestiune existențială. Din cauza mutărilor de populație, până la 11 locuri în Camera Reprezentanților, deci 11 voturi electorale, ar urma să iasă din statele care înclină spre democrați după recensământul din 2030, ceea ce creează noi probleme partidului la alegerile prezidențiale din 2032.

Trump îl pune pe Stephen Miller la conducerea echipei de la Casa Albă. Cine este omul din spatele politicii antiimigrație a Casei Albe

Cele mai multe locuri vor ajunge probabil în state care, cel puțin până de curând, au înclinat spre republicani. Texasul, de exemplu, ar putea câștiga până la patru voturi electorale, potrivit unor proiecții, iar Florida ar putea obține între două și patru voturi noi, notează WSJ.

Situația în statele-cheie

Democrații și-au consolidat poziția în Carolina de Nord, unde au păstrat funcția de guvernator în 2024, iar marți l-au ales în Senat pe democratul Roy Cooper, fost guvernator, cu o diferență de 20 de puncte.

În Georgia, un alt stat câștigat de Trump în 2024, alegătorii au ales o democrată, Keisha Lance Bottoms, să o succeadă pe guvernatorul republican. L-au reales și pe senatorul Jon Ossoff, cu o diferență de 18 puncte.

Florida a rămas republicană în această săptămână, dar guvernatorul ales, Byron Donalds, a câștigat la o diferență de puțin peste un punct, ceea ce i-a făcut pe unii democrați să ceară investiții mai mari înainte de 2028.

Ohio, un stat-pendul de multă vreme înainte de era Trump, are șanse bune să redevină unul, mai ales după alegerea unui guvernator democrat în această săptămână, spune Aaron Pickrell, directorul campaniei prezidențiale a lui Obama din 2008 în stat. „Este un stat care poate fi câștigat de democrați“, a spus el. „Guvernatorii democrați contează atunci când o campanie prezidențială intră acolo.“

Tom Vilsack, fost guvernator democrat al statului Iowa și fost secretar al agriculturii, spune că statul său ar putea fi disputat în 2028 dacă guvernatorul ales democrat, Rob Sand, va guverna bipartizan și dacă partidul va da dovadă de disciplină la Washington. „Este nevoie ca democrații din capitală să se concentreze pe subiectele care i-au ajutat să câștige și să se asigure că nu merg prea departe“, a spus el.

Doar cel mai mic dintre statele care au fost recent câmp de bătălie prezidențială, New Hampshire, a păstrat marți un guvernator republican. Statul a votat constant cu democrații la ultimele prezidențiale.

DeSantis a observat, la conferința sa de presă: „Dintre cele mai mari 10 state din Uniune, doar unul va fi controlat de republicani: Florida.“