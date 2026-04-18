Un fost consilier al lui Trump spune că președintele SUA prezintă semne de declin cognitiv accelerat: „Este un simptom clasic al demenței”

Fostul consilier juridic al Casei Albe, Ty Cobb, a făcut declarații controversate privind starea de sănătate a lui Donald Trump, susținând că acesta ar prezenta semne de declin cognitiv accelerat.

Cobb a afirmat într-o intervenție televizată că Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, „este o persoană care este pur și simplu pierdută”, descriindu-l ca fiind tot mai impulsiv și imprevizibil în aparițiile sale publice.

„Vocabularul său s-a redus, a recurs la vulgarități și amenințări, este impulsiv – sugestiv pentru absența oricărui control al funcțiilor executive”, a declarat fostul consilier, sugerând că aceste manifestări ar putea indica un posibil declin cognitiv al președintelui SUA, scrie Independent.

Acesta a făcut referire și la discursurile și mesajele publice ale lui Trump, pe care le consideră tot mai haotice și greu de urmărit.

De asemenea, Cobb a indicat mai multe exemple de postări „dezordonate” ca semne ale declinului mental, cum ar fi afirmații despre Robert Mueller, Rob Reiner și Papa Leon.

„Unul dintre simptomele clasice ale bolii Alzheimer este inversarea ciclului somn-veghe. Așa vedem aceste tirade la ora 4 dimineața și faptul că adoarme la întâlniri de cabinet dimineața și după-amiaza. Este un simptom clasic al demenței”, a spus fostul consilier.

Declarațiile au stârnit reacții din partea taberei lui Trump, care respinge acuzațiile și le cataloghează drept motivate politic, susținând că acesta își păstrează „energia și claritatea mentală”.

„Președintele Trump este foarte lucid”, a declarat secretarul pentru Sănătate Robert F. Kennedy, în Congres.