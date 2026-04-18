Convoi de petroliere traversează Strâmtoarea Ormuz, în contextul tensiunilor dintre Iran și SUA

Un convoi de petroliere a traversat Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de monitorizare a traficului naval, după ce Iranul a declarat că această rută esențială pentru comerțul global este „complet deschisă”.

Cu toate acestea, Teheranul a avertizat că ar putea închide din nou strâmtoarea dacă Statele Unite continuă blocada asupra porturilor iraniene, ceea ce a amplificat îngrijorările privind securitatea uneia dintre cele mai importante artere energetice ale lumii.

Datele furnizate de MarineTraffic arată că mai multe nave — inclusiv petroliere care transportă țiței, gaz petrolier lichefiat și produse chimice — au tranzitat zona. Reluarea traficului a susținut piețele bursiere și a alimentat optimismul la Washington, unde președintele Donald Trump a declarat că un acord mai amplu de pace cu Iranul este „foarte aproape”.

Trump a afirmat că Teheranul ar fi acceptat să renunțe la stocurile de uraniu îmbogățit, un punct-cheie în negocieri, însă autoritățile iraniene au respins această versiune, insistând că nu vor transfera materialul nuclear, scrie Daily Mail.

Oficialii iranieni au avertizat, de asemenea, că dacă navele care pleacă din porturile iraniene vor fi interceptate de forțele americane, strâmtoarea — prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global — ar putea fi închisă din nou.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că „strâmtoarea nu va rămâne deschisă” în condițiile continuării blocadei și că tranzitul va necesita aprobarea Iranului.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baqaei, a calificat blocada navală drept o „încălcare a armistițiului” convenit temporar cu Washingtonul pentru a permite negocierile.

Potrivit Comandamentul Central al SUA, 21 de nave au fost deja obligate să își schimbe ruta de la începutul blocadei, în această săptămână.

Divergențe între aliați

În paralel, Donald Trump a criticat planurile unor aliați occidentali de a desfășura o forță navală în zonă. Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au anunțat intenția de a trimite nave militare pentru a proteja ruta maritimă.

Trump a respins inițiativa, afirmând că aliații ar trebui „să stea departe”, într-o declarație publicată pe rețelele sociale.

În pofida tensiunilor, eforturile diplomatice continuă. Liderii din Pakistan, care au mediat recente discuții directe între Washington și Teheran, au îndemnat ambele părți să finalizeze un acord pentru încheierea conflictului.

Trump a reiterat că negocierile sunt aproape de final, afirmând că nu mai există „puncte sensibile” majore, dar a avertizat că blocada navală va continua dacă nu se ajunge la un acord. El a sugerat totodată că armistițiul actual ar putea fi prelungit.

Impact asupra piețelor și context regional

Prețurile petrolului au scăzut pe fondul speranțelor privind o soluție diplomatică, iar piețele financiare au reacționat pozitiv la reluarea traficului prin strâmtoare.

Separat, un armistițiu de zece zile a intrat în vigoare în Liban, marcând un posibil progres în eforturile de detensionare regională. Conflictul implică gruparea Hezbollah, susținută de Iran, și Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că operațiunile împotriva Hezbollah nu s-au încheiat, în timp ce gruparea a transmis că este pregătită să răspundă oricăror acțiuni israeliene.

În acest context volatil, statutul Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic, cu implicații majore pentru securitatea energetică globală.