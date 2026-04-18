Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Iranul îl acuză pe Trump că minte în legătură cu acordul privind îmbogățirea uraniului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Iranul l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a făcut afirmații inexacte despre presupuse înțelegeri legate de programul nuclear al Teheranului și de situația din Strâmtoarea Ormuz.

Bagher Ghalibaf,președintele parlamentului iranian/FOTO:X
Trump susținuse că așa-numitul „praf nuclear” al Iranului ar urma să fie îndepărtat „foarte curând” și transferat în Statele Unite.

Într-o reacție publicată sâmbătă, 18 aprilie, președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a respins aceste afirmații, spunând că liderul american a făcut „șapte declarații într-o oră, toate fiind false”. El a adăugat că „aceste neadevăruri nu au adus victoria în război și nu vor produce rezultate nici în negocieri”.

Ghalibaf a îndemnat la consultarea poziției oficiale exprimate de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, care a subliniat că Teheranul nu intenționează să transfere stocurile sale de uraniu îmbogățit în străinătate.

Uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri; trimiterea acestuia în Statele Unite nu a fost niciodată o opțiune”, a declarat Baghaei pentru presa de stat.

Trump a mai afirmat că Iranul ar fi acceptat o suspendare pe termen nelimitat a programului său nuclear și că negocierile pentru un acord pe termen lung ar putea avea loc „probabil” în acest weekend. El a susținut, de asemenea, că „majoritatea punctelor principale au fost convenite” și că evoluțiile vor avea loc rapid, respingând totodată posibilitatea deblocării activelor iraniene înghețate.

Dispute privind Strâmtoarea Ormuz

Diferențe semnificative persistă între Washington și Teheran în ceea ce privește statutul Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru transportul global de energie.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că strâmtoarea este „complet deschisă și pregătită pentru navigație deplină”, dar a avertizat că blocada americană asupra porturilor iraniene va continua până la finalizarea unui acord „în proporție de 100%”.

Ghalibaf a respins această poziție, afirmând că accesul prin strâmtoare va depinde de condițiile stabilite de Iran.

„Tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz se va face pe baza unor rute definite și cu aprobarea Iranului. Dacă va rămâne deschisă sau nu, precum și regulile aplicabile, vor fi stabilite pe teren, nu pe rețelele sociale”, a spus acesta, adăugând că „războiul mediatic și manipularea opiniei publice” sunt parte integrantă a conflictului.

Un oficial iranian de rang înalt, citat de Reuters, a declarat că persistă divergențe majore între cele două părți privind un posibil acord pentru încheierea conflictului. Acesta a subliniat că menținerea deschisă a strâmtorii depinde de respectarea condițiilor unui eventual armistițiu de către Statele Unite.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că nu s-a ajuns la un consens asupra „detaliilor nucleare” și că sunt necesare negocieri substanțiale pentru depășirea diferențelor.

Potrivit aceleiași surse, Iranul speră la un acord preliminar în zilele următoare, cu sprijinul Pakistanului ca mediator, ceea ce ar putea permite extinderea armistițiului și continuarea discuțiilor privind ridicarea sancțiunilor și compensarea pagubelor de război.

În schimb, Teheranul ar urma să ofere garanții privind caracterul pașnic al programului său nuclear.

Între timp, Associated Press a relatat, citând surse, că China ar putea juca un rol tehnic în gestionarea uraniului iranian, fie prin depozitare, fie prin diluare — o opțiune aflată încă în discuție.

În contextul unor semnale contradictorii privind negocierile și al absenței unor compromisuri clare, riscul extinderii conflictului rămâne ridicat.

