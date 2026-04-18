Iranul a revenit asupra deciziei de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a reimpus sâmbătă, 18 aprilie, restricții asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, acuzând Statele Unite că nu și-au respectat angajamentele legate de ridicarea blocadei.

La Teheran, doi polițiști au fost fotografiați trecând în fața unui panou publicitar cu mesaj antiamerican, pe care sunt reprezentate aeronave ale SUA „prinse” de forțele iraniene într-o plasă de pescuit, sub sloganul: „Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă, întregul Golf Persic este terenul nostru de vânătoare”, potrivit AP.

Un reprezentant al Statului Major al poliției iraniene „Khatam al-Anbia” a anunțat că tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz s-a întors la „o stare de control militar strict” din cauza blocadei impuse de SUA.

Autoritățile de la Teheran au avertizat că tranzitul prin strâmtoare va continua să fie blocat atât timp cât SUA mențin restricțiile asupra porturilor iraniene.

Decizia survine la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a declarat că blocada impusă de Statele Unite va rămâne în vigoare până când Iranul va ajunge la un acord cu Washingtonul, inclusiv în privința programului său nuclear.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol, iar escaladarea tensiunilor în zonă ar putea avea efecte semnificative asupra piețelor energetice internaționale.