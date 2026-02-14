Republicanul care a cerut transparență în dosarele Epstein a publicat un mesaj criptic: „Nu sunt sinucigaș, frânele mașinii și camionului meu sunt în stare bună..”

Parlamentarul republican Thomas Massie a transmis un mesaj criptic pe X, asigurând că nu este „sinucigaș”, în contextul eforturilor sale de a dezvălui nume cenzurate în dosarele Jeffrey Epstein, alături de un coleg din opoziţie.

Thomas Massie, reprezentant din Kentucky al partidului condus de Donald Trump, s-a aflat în centrul atenției după ce a publicat, vineri, 13 februarie, o postare criptică pe X, în contextul în care se ştie că mai mulţi martori sau persoane de interes din dosarele pedofilului Jeffrey Epstein au murit în circumstanţe controversate.

„Nu sunt sinucigaș. Mănânc mâncare sănătoasă. Frânele mașinii și camionului meu sunt în stare bună. Practic o disciplină bună a armelor și nu îndrept niciodată cu pistolul către nimeni, inclusiv spre mine. Nu există bazine adânci de apă la ferma mea și sunt un înotător destul de bun”, a scris Thomas Massie în mesajul său.

Acest gest vine într-un moment în care Thomas Massie este unul dintre cei mai vocali susținători ai declasificării complete a dosarelor legate de Jeffrey Epstein și, alături de democratului Ro Khanna, a reușit recent să dezvăluie public nume care fuseseră anterior cenzurate de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).

Printre aceste nume se află sultanul Ahmed bin Sulayem, a cărui identitate a fost inițial ascunsă în documentele publice, şi care în urma dezvăluirilor și-a dat demisia din funcția de CEO al companiei de logistică DP World, dar şi Leslie Wexner, fondator al imperiului de retail L Brands.

Cu doar o zi înaintea acestui mesaj criptic, preşedintele Donald Trump a postat pe platforma Truth un comentariu extrem de critic la adresa republicanului.

Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanților din 2012, s-a remarcat ca o voce incomodă pentru administrația Trump, deşi este republican, criticând lipsa de transparență în gestionarea cazului Jeffrey Epstein și neîndeplinirea promisiunilor de claritate totală.

El a fost coautor al Epstein Files Transparency Act, adoptată de Congres în noiembrie, și a subliniat că toți cei care au avut legături cu Epstein ar trebui să răspundă pentru faptele lor, la fel cum prințul Andrew, Duce de York, și-a pierdut titlul din cauza legăturilor cu finanțistul condamnat sau Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în SUA, a fost demis tot în urma asocierii cu Epstein.

„În Marea Britanie are loc o socoteală care trebuie să se întâmple și în Statele Unite. Un prinț și-a pierdut titlul. Ambasadorul în Statele Unite și-a pierdut funcția. Trebuie să vedem aici același tip de consecințe”, afirma el spre sfârşitul anului trecut, mesaj reluat şi acum.

Declaraţia sa l-a deranjat pe Donald Trump, care, de Crăciun, a publicat un mesaj pe Truth Social, în care a calificat interesul Congresului pentru dosarele Epstein drept o „înșelătorie” și l-a numit pe Massie, singurul parlamentar menționat explicit, „un ticălos «republican»”.