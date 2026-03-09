Bărbatul care a încercat să jefuiască o agenție BCR cu un pistol de jucărie a fost condamnat. Câți ani de pușcărie va face

Bărbatul de 37 de ani care a încercat să jefuiască o bancă din Iași cu un pistol de jucărie a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Vasile Iulian Dulap, originar din Suceava, a încercat să jefuiască în 2024 o agenție bancară din cartierul Alexandru cel Bun, scrie Ziarul de Iași.

Publicația notează că bărbatul era absolvent de studii superioare, tată a doi copii și administrator al unei firme specializate în montarea de uși de interior și realizarea de mobilier la comandă. Cu toate acestea, se confrunta cu o perioadă în care lipsa de comenzi îi amenința societatea cu falimentul

Înarmat cu un pistol de jucărie vopsit în negru, deghizat cu ochelari de soare și barbă falsă, a încercat să jefuiască agenția BCR de lângă fostul restaurant „Familial” din municipiu.

Iulian Dulap i-a amenințat pe angajați băncii cu pistolul și le-a spus ca timp de 10 minute să nu anunțe poliția.

„În intervalul orar 17:17-17:36, i-ar fi amenințat cu un pistol pe cei trei angajați ai unității bancare, solicitându-le acestora să îl conducă în zona tezaur a băncii și să deschidă ATM-urile din incintă pentru a sustrage sumele de bani din acestea.

Întrucât în incinta sucursalei bancare nu se aflau sume de bani, iar angajații nu aveau acces la cutia de valori din interiorul ATM-urilor, ar fi părăsit incinta sucursalei bancare, le-ar fi impus angajaților să nu părăsească incinta băncii, să nu activeze butonul de panică și să nu anunțe poliția timp de 10 minute, adresându-le amenințări cu acte vătămătoare la adresa membrilor familiilor acestora, în cazul în care nu îi urmează instrucțiunile”, a mai declarat procurorul Ștefan Fânariu, potrivit sursei citate.

După ce a refuzat banii oferiți de funcționari de pe cardurile lor, bărbatul a renunțat la jaf și a plecat acasă.

Un polițist a observat că ochelarii de soare și borseta suspectului proveneau de la Jumbo, indiciu care i-a ajutat pe anchetatori să ajungă la acesta. Trimis în judecată pentru tentativă de tâlhărie calificată, bărbatul a fost condamnat inițial la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare.

„Inculpatul a dovedit o îndrăzneală deosebită”

Procurorii au contestat însă sentința, susținând că fapta a fost premeditată și comisă agresiv, iar jaful a rămas în stadiul de tentativă doar pentru că în bancă nu erau bani cash și angajații nu aveau acces la codurile bancomatelor.

„Această conduită a inculpatului reprezintă un veritabil act de teroare, care a creat persoanelor vătămate o stare puternică de teamă, neputând fi apreciat ca un accident în viața inculpatului. Fapta a avut un puternic impact mediatic, provocând insecuritate și pentru ceilalți membri ai comunității.

Inculpatul a dovedit o îndrăzneală deosebită, un grad de pericol social ridicat, acesta săvârșind faptele într-o zonă importantă din municipiul Iași, la o oră la care populația este activă. Nu poate fi ignorat faptul că inculpatul, prin modul în care a acționat, a îngreunat identificarea sa”, au arătat procurorii.

Argumentele acestora au fost acceptate de magistrații Curții de Apel, care au subliniat în sentința pronunțată starea de temere provocată funcționarilor bancari și brutalitatea cu care acționase tâlharul amator.

„Amenințarea cu un pistol reprezintă un eveniment traumatic major care poate avea efecte psihologice devastatoare și de lungă durată, generând o stare de șoc, neputință și teroare intensă. Impactul asupra psihicului depășește momentul incidentului, putând duce la dezvoltarea unor tulburări de anxietate, depresie și stres post-traumatic”, au punctat judecătorii.

Bărbatul ar fi putut face rost de bani și prin alte mijloace, lucru demonstrat de faptul că după tentativa de jaf și-a găsit un loc de muncă stabil. În final, acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, iar decizia Curții de Apel este definitivă.