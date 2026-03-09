Explozie la o sinagogă din Belgia: autoritățile vorbesc despre un act antisemit „extrem de îngrijorător și grav”

O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni în fața sinagogii din orașul Liège, Belgia, potrivit autorităților locale. Geamurile clădirilor de vizavi au fost sparte, însă nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

Strada a fost închisă și va rămâne astfel pe durata anchetei. Poliția din orașul Liège a stabilit un perimetru de securitate în imediata vecinătate, iar prelate au fost amplasate în fața clădirii în așteptarea sosirii poliției federale, potrivit lalibre.

Autoritățile municipale susțin că explozia a fost provocată intenționat. Procuratura federală a fost anunțată și urmează să viziteze fața locului în cursul dimineții.

Sinagoga, construită în 1899, funcționează și ca muzeu, prezentând obiecte de cult și istoria comunității evreiești din Liège.

Reacțiile oficiale nu au întârziat. Primarul Willy Demeyer a condamnat actul.

„Este un act extrem de violent de antisemitism, contrar tradiției Liège de respect pentru ceilalți. Nu se poate pune problema importării de conflicte externe în orașul nostru.”

Și Yves Oschinsky, președintele Comitetului Organizațiilor Evreiești din Belgia (CCOJB), a calificat incidentul drept „un act antisemit extrem de îngrijorător și grav”, potrivit agenției de știri Belga.

Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale exploziei și pentru identificarea autorilor.