 Comandamentul Central al SUA anunță încheiere unei noi serii de atacuri asupra Iranului. Obiectivele strategice lovite | adevarul.ro
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Comandamentul Central al SUA anunță încheiere unei noi serii de atacuri asupra Iranului. Obiectivele strategice lovite

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Război în Orientul Mijlociu
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Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat finalizarea unei noi operațiuni militare împotriva Iranului, în cadrul căreia au fost lovite mai multe obiective strategice, inclusiv centre de comandă militară, capacități maritime, baze de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sisteme de apărare aeriană.

Membrii serviciilor americane de la bordul navei de asalt amfibiu USS Boxer. FOTO FB CENTCOM
Membrii serviciilor americane de la bordul navei de asalt amfibiu USS Boxer. FOTO FB CENTCOM

Potrivit unui comunicat publicat de CENTCOM pe site-ul oficial și distribuit pe Facebook, operațiunea s-a încheiat la ora 21:00 ET a zilei de luni, 20 iulie.

„Forțele americane au lovit centrele de comandă militare iraniene, capacitățile maritime, bazele de lansare a rachetelor și dronelor, precum și sistemele de apărare aeriană, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internațional vital continuă. De la începutul lunii mai, forțele CENTCOM au contribuit la facilitarea tranzitului a aproximativ 900 de nave comerciale și a 450 de milioane de barili de țiței”, se arată pe site-ul oficial al Comandamentului Central al Statelor Unite.

CENTCOM mai precizează că forțele americane rămân mobilizate și pregătite să tragă Iranul la răspundere „pentru agresiunile nejustificate îndreptate împotriva marinarilor civili care încearcă să tranziteze liber și deschis strâmtoarea” Ormuz.

Amintim că forțele americane au lansat luni, la ora 16.00, ora Coastei de Est a SUA, un nou val de atacuri împotriva Iranului, la ordinul președintelui Donald Trump, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM).

Atacurile au ca obiectiv degradarea suplimentară a capacităților militare iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Hormuz.

Astăzi, la ora 16.00 (20.00 GMT), forțele americane au început un nou val de atacuri împotriva Iranului, la ordinul comandantului suprem. Atacurile sunt concepute pentru a degrada și mai mult capacitățile militare iraniene folosite pentru a ataca transportul maritim comercial în Strâmtoarea Hormuz”, transmitea luni, 20 iulie, CENTCOM.

Loviturile au avut loc în contextul escaladării confruntării dintre Statele Unite și Iran. Tot luni, Donald Trump a amenințat Teheranul cu represalii după moartea mai multor militari americani.

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