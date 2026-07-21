Houthi anunță un embargo maritim împotriva Arabiei Saudite, amplificând riscurile pentru piața mondială a petrolului

Mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a anunțat luni instituirea imediată a unui embargo maritim împotriva Arabiei Saudite, într-o nouă escaladare a tensiunilor regionale care ar putea afecta aprovizionarea globală cu petrol.

Anunțul vine într-un context deja tensionat, marcat de atacurile asupra petrolierelelor din Strâmtoarea Ormuz și de intensificarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, două dintre cele mai importante evoluții care influențează în prezent piețele energetice internaționale.

Amenințări la adresa unei rute maritime strategice

În declarația transmisă prin intermediul presei controlate de stat, rebelii Houthi au acuzat Arabia Saudită că menține o „blocadă agresivă” împotriva lor. Tensiunile dintre cele două părți s-au accentuat după ce gruparea a susținut, săptămâna trecută, că forțele saudite au bombardat Aeroportul Internațional din Sanaa.

De la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran, liderii houthi au avertizat în repetate rânduri că ar putea bloca circulația prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Această trecere leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă un punct esențial pentru transportul comercial dintre Europa, Orientul Mijlociu și Asia.

Impact potențial asupra exporturilor de petrol

În ultimii ani, Arabia Saudită și-a redus dependența de Strâmtoarea Ormuz prin redirecționarea unei părți importante a exporturilor de țiței printr-o conductă care traversează teritoriul țării până la terminalele petroliere de la Marea Roșie.

Acest coridor a permis exportul a milioane de barili de petrol pe zi și a contribuit la limitarea efectelor perturbărilor provocate de incidentele din Golful Persic.

O eventuală blocare a Strâmtorii Bab el-Mandeb ar afecta însă și această rută alternativă, reducând capacitatea Arabiei Saudite de a livra petrol pe piețele internaționale și amplificând riscurile privind aprovizionarea globală.

Conflictul dintre SUA și Iran continuă să se intensifice

Escaladarea tensiunilor survine după prăbușirea acordului provizoriu încheiat în luna iunie pentru menținerea navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit autorităților americane, Iranul a atacat în mod repetat petroliere comerciale în ultimele săptămâni. În urma acestor incidente, cel puțin doi membri ai echipajelor au fost uciși, iar alți peste zece au fost răniți.

Ca răspuns, Statele Unite au intensificat bombardamentele asupra unor obiective din Iran și au reimpus blocada navală, în timp ce Teheranul a lansat atacuri cu rachete asupra unor aliați ai Washingtonului din regiunea Golfului.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus pe măsură ce confruntările s-au intensificat. Cu toate acestea, administrația americană susține că ruta rămâne deschisă și că milioane de barili de petrol continuă să fie exportați zilnic sub protecția forțelor navale ale SUA.

Creșterea prețurilor la carburanți

Escaladarea conflictului are efecte și asupra consumatorilor.

Potrivit datelor publicate de AAA, prețul mediu al unui galon de benzină în Statele Unite a depășit din nou pragul de 4 dolari, ajungând luni la 4,003 dolari. Este pentru prima dată în mai bine de o lună când media națională revine peste acest nivel.

Prețurile diferă însă de la stat la stat, unele regiuni înregistrând valori considerabil mai ridicate.

În același timp, motorina a ajuns la o medie de 5,11 dolari pe galon, evoluție care poate influența costurile transportului rutier și, implicit, prețurile alimentelor și ale altor produse distribuite pe cale terestră.

Petrolul continuă să se scumpească

Prețurile petrolului au început să crească din nou la începutul lunii iulie, pe fondul intensificării confruntărilor militare.

Luni, petrolul Brent s-a tranzacționat la aproximativ 90,95 dolari pe baril, în timp ce cotația țițeiului de referință din Statele Unite a urcat la 84,04 dolari pe baril.

Evoluția pieței reflectă îngrijorările investitorilor privind siguranța transporturilor maritime prin Golful Persic și riscul unor noi întreruperi ale aprovizionării globale.

Posibile consecințe politice

Majorarea prețurilor la carburanți ar putea avea și consecințe politice în Statele Unite, pe măsură ce țara se apropie de alegerile legislative de la mijloc de mandat.

Un sondaj Gallup publicat luna trecută arată că aproximativ două treimi dintre americanii intervievați afirmă că scumpirea combustibililor a avut un impact negativ asupra bugetului familiei, ceea ce transformă evoluția prețurilor la energie într-un subiect important al dezbaterii publice.