Luni, 18 August 2025
Trump joacă Alba-Neagra cu armistițiul din Ucraina. Cum și-a schimbat declarațiile privind încetarea focului

Război în Ucraina
Publicat:

Donald Trump oscilează între cererea unui armistițiu de încetare a focului și renunțarea la el, schimbându-și de mai multe ori poziția după întâlnirea cu Putin, spre confuzia aliaților și frustrarea Kievului.

Trump, întâlnire cu liderii europeni FOTO Profimedia
Trump, întâlnire cu liderii europeni FOTO Profimedia

Când președintele Trump zbura spre Alaska pentru summitul cu liderul rus Vladimir Putin, el a declarat că obiectivul principal era un armistițiu de încetare a focului. A spus că ar fi dezamăgit dacă nu s-ar realiza și a avertizat cu privire la „consecințe severe”.

„Nu există nimic bătut în cuie. Vreau anumite lucruri. Vreau să văd un armistițiu. Nu e vorba despre Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar va fi implicată în proces, evident, la fel ca și Zelenski, dar vreau să văd un armistițiu rapid. Nu știu dacă se va întâmpla astăzi, dar nu voi fi mulțumit dacă nu se întâmplă astăzi”, declara Donald Trump vineri.

Însă, la scurt timp după întâlnirea cu Putin, Trump s-a răzgândit și a spus că un armistițiu în războiul Rusia-Ucraina nu este esențial.

În cursul întâlnirii de luni de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a menționat că cele șase războaie pe care susține că le-a oprit s-au încheiat fără vreun armistițiu. El a sugerat că acest lucru înseamnă că un armistițiu nu este o necesitate absolută pentru a pune capăt războiului, chiar dacă majoritatea părților implicate și-l doresc.

„Dacă te uiți la cele șase acorduri pe care le-am încheiat anul acesta, toate erau în război – nu am făcut nicio încetare a focului”, a spus el. Trump susține că a fost implicat în încetarea ostilităților dintre Israel și Iran, India și Pakistan, Republica Democratică Congo și Rwanda, Cambodgia și Thailanda, Serbia și Kosovo, precum și Egipt și Etiopia. De asemenea, Trump și-a asumat recent meritul pentru acordul dintre Azerbaidjan și Armenia.

Rusia jubila la afirmațiile lui Trump

Kirill Dmitriev, un colaborator-cheie al președintelui rus Vladimir Putin, a distribuit luni seară declarația președintelui american Donald Trump, minimizând importanța unui armistițiu în Ucraina.

Anterior, Dmitriev postase: „Pace durabilă vs. încetare temporară a focului”. Kremlinul a evitat de mult timp cererile lui Trump și ale altor lideri occidentali de a accepta o încetare a focului în Ucraina. În schimb, a insistat pentru un acord cuprinzător care să pună capăt războiului și să abordeze ceea ce Kremlinul numește „cauzele profunde” ale conflictului.

Trump și-a schimbat din nou poziția

Însă după întâlnirea care a urmat la Casa Albă cu liderii europeni, Trump a revenit asupra declarației lui privind un acord de încetare a focului. Acesta a spus că ar prefera să existe un acord imediat.

„Am prefera să existe imediat un acord de încetare a focului. Până acum nu exista, în războiele oprite de mine, și nu știu dacă e neapărat necesară, dar e utilă pentru că oprește uciderea de persoane nevinovate imediat”, a afirmat Trump.

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat necesitatea unui armistițiu cât mai curând posibil: „Vrem cu toții să existe o încetare a focului și nu-mi pot imagina o viitoare întâlnire fără un astfel de acord. Eforturile de azi țin de un acord de încetare a focului, care trebuie să fie următorul pas.”

Friedrich Merz FOTO Profimedia
Friedrich Merz FOTO Profimedia

De asemenea, l-a îndemnat pe Trump să pună presiune pe Rusia pentru a fi de acord cu un astfel de armistițiu. 

Macron a reluat comentariile lui Merz potrivit cărora un armistițiu este o „necesitate” și spune că toți liderii „sprijină această idee”.

În acest context, Trump a replicat: „Dacă putem face un acord de încetare a focului, minunat, dacă nu, mergem mai departe.”

De ce susține Ucraina un armistițiu imediat

Ucraina își dorește un armistițiu din mai multe motive. În primul rând, ar fi cea mai rapidă și realistă modalitate de a opri luptele pe termen scurt.

De la invazia la scară largă din februarie 2022, Ucraina nu a avut nicio pauză în fața atacurilor rusești, iar orice răgaz ar fi binevenit. Forțele ruse continuă să lovească Ucraina cu operațiuni ofensive pe frontul de est și cu atacuri nocturne cu drone și rachete în întreaga țară, notează postul NPR.

Kievul susține că este nevoie mai întâi de un armistițiu, iar apoi se pot negocia termenii mult mai complicați ai unui acord de pace permanent.

„Viziunea noastră este: mai întâi un armistițiu, apoi restul”, a spus Serhii Leșcenko, consilier al lui Zelenski, la televiziunea ucraineană. „Dacă negociem înainte de armistițiu, asta creează un risc mare pentru Ucraina. Dacă există un armistițiu, se deschide spațiul pentru diplomați.”

Ucraina se teme, de asemenea, că fără un armistițiu Putin va continua să câștige timp și să prelungească războiul. Potrivit liderilor ucraineni, Putin crede că timpul este de partea lui și intenționează să lupte până când obține ceea ce vrea pe câmpul de luptă sau concesii din partea Ucrainei.

