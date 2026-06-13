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Paramount primește undă verde pentru preluarea Warner. Departamentul de Justiție a aprobat tranzacția

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Departamentul de Justiție al SUA a aprobat vineri achiziția studioului hollywoodian Warner Bros. Discovery de către conglomeratul Paramount Skydance, deschizând calea pentru această mega-fuziune în valoare de aproximativ 111 miliarde de dolari.

Paramount a primit undă verde pentru achiziția Warner FOTO Shutterstock
Paramount a primit undă verde pentru achiziția Warner FOTO Shutterstock

În urma unei investigații de opt luni, divizia antitrust a Departamentului de Justiţie a concluzionat că acordul „nu este susceptibil să dăuneze concurenței sau consumatorilor americani” în streaming, televiziune sau producția şi distribuția de filme în cinematografe. Prin urmare, a decis să nu conteste acordul, fără a solicita cesionarea de active sau angajamente, potrivit Agerpres.

Departamentul a mers mai departe, afirmând că fuziunea ar urma „să dezvolte concurența în întregul ecosistem media şi de divertisment, cu beneficii pentru consumatorii şi lucrătorii americani”. El subliniază că Paramount şi Warner sunt, din punct de vedere istoric, companii care au intrat târziu în domeniul streaming-ului prin abonament.

Platformele lor, Paramount+, HBO Max şi Discovery+, au mai puțini abonați decât cei trei lideri ai industriei: Netflix, Amazon Prime şi Disney+. Prin urmare, noua entitate ar oferi o alternativă mai robustă la acești giganți, conform Departamentului de Justiţie.

Cu toate acestea, o mare parte a Hollywoodului se opune achiziţiei, temându-se de pierderi masive de locuri de muncă într-o industrie care a cunoscut deja mai multe valuri de fuziuni şi concedieri. Îngrijorările au fost respinse de Departamentul de Justiţie, care a declarat că aceste „preocupări legate de ocuparea forţei de muncă nu ridică probleme antitrust”.

Această undă verde elimină principalul obstacol de reglementare federală în calea fuziunii dintre aceşti rivali de lungă durată, ambii fiind printre primele cinci studiouri de la Hollywood.

Ce urmează

Revizuirea juridică nu s-a încheiat încă: un grup de aproximativ zece state, condus de California, pregăteşte un proces antitrust care ar putea fi intentat luna aceasta, conform Bloomberg.

Biroul procurorului general al Californiei, Rob Bonta, care a participat la ancheta federală, a indicat săptămâna aceasta că achiziţia este „încă în curs de investigare”.

În Europa, autoritatea de concurenţă din Marea Britanie a anunţat marţi că a deschis o anchetă, iar Comisia Europeană examinează, de asemenea, legalitatea acestei fuziuni pentru piaţa sa.

Noul grup ar urma să combine activele Paramount Skydance, precum reţeaua CBS şi francizele „Misiune: Imposibilă” şi „Star Trek”, cu cele ale Warner Bros. Discovery, inclusiv CNN, universurile „Harry Potter” şi „DC Comics” şi serviciul de streaming HBO Max. Fuzionat cu Paramount+, acesta din urmă s-ar putea lăuda cu aproximativ 200 de milioane de abonaţi.

Conglomeratul, al cărui CEO, David Ellison, este fiul miliardarului Larry Ellison, aliat al lui Donald Trump, a câştigat licitaţia după ce Netflix şi-a retras oferta rivală în februarie.

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