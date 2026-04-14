Scandal la Hollywood: sute de vedete au semnat o scrisoare prin care contestă preluarea Warner Bros. de către Paramount Skydance

Sute de nume importante din industria cinematografică americană, inclusiv vedete de la Hollywood, au semnat o scrisoare deschisă prin care contestă achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance.

Sute de personalități din cinematografia americană, printre care Jane Fonda, Joaquin Phoenix, J.J. Abrams și Denis Villeneuve, au semnat luni o scrisoare deschisă împotriva fuziunii dintre două mari studiouri de la Hollywood, potrivit Agerpres.

„Această tranzacție ar consolida și mai mult un peisaj media deja extrem de concentrat și ar reduce concurența”, se arată în document, semnat inclusiv de regizorul francez Bertrand Bonello.

„Rezultatul: mai puține oportunități pentru creatori, mai puține locuri de muncă în întregul ecosistem de producție, costuri mai mari și mai puține opțiuni pentru publicul din Statele Unite și din întreaga lume”, se mai precizează în scrisoare.

Paramount Skydance a depășit Netflix în negocierile pentru achiziție și ar urma să preia controlul asupra Warner Bros. Discovery („Harry Potter”, „Stăpânul Inelelor”, „Urzeala Tronurilor”), dacă autoritățile americane de concurență aprobă tranzacția.

„Această fuziune ar reduce numărul studiourilor majore din SUA la doar patru”, avertizează textul.

În industria de la Hollywood există temeri că achiziția ar putea reduce investițiile în producția de film, cu efecte în lanț asupra unui sector care angajează zeci de mii de persoane, în special în California.

Paramount Skydance, ai cărei directori au legături cu administrația președintelui Donald Trump, potrivit AFP, susține însă că își propune să crească producția la minimum 30 de filme de înaltă calitate pe an, lansate în cinematografe.