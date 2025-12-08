Paramount încearcă o preluare a Warner Bros., oferind 100 de miliarde de dolari, după ce Netflix a semnat deja un acord

Conglomeratul american Paramount Skydance se oferă să plătească 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros. Discovery (WBD), depășind astfel oferta Netflix anunțată vinerea trecută, 5 decembrie.

Potrivit The Guardian, CEO-ul Paramount, David Ellison, a declarat că oferta propusă „aduce o valoare superioară și un parcurs mai sigur și mai rapid către finalizare.”

„Acționarii WBD (n.r. Warner Bros. Discovery) merită oportunitatea de a lua în considerare oferta noastră superioară, integral în numerar, pentru acțiunile lor din întreaga companie. Oferta noastră publică, care respectă aceleași condiții pe care le-am oferit Consiliului de Administrație al Warner Bros. Discovery în privat, aduce o valoare superioară și un parcurs mai sigur și mai rapid către finalizare.

Considerăm că acest Consiliu aș WBD urmărește o propunere inferioară care expune acționarii la un mix de numerar și acțiuni, la o valoare de tranzacționare viitoare incertă a diviziei de rețele de cablu (Global Networks) și la un proces de aprobare de reglementare dificil.

Ne adresăm cu oferta direct acționarilor pentru a le oferi șansa de a acționa în interesul lor și de a maximiza valoarea acțiunilor deținute”, a declarat acesta.

Paramount acuză, de asemenea, Warner Bros. că „nu s-a angajat niciodată în mod serios” în discuții cu privire la propunerile primite.

Compania afirmă că a depus șase propuneri pe parcursul a 12 săptămâni în timpul procesului de vânzare, motiv pentru care acum își adresează oferta direct acționarilor WBD și Consiliului de Administrație „pentru a se asigura că au oportunitatea de a urmări această alternativă net superioară”, față de oferta Netflix, care a fost acceptată săptămâna trecută.

David Ellison mai adaugă că oferta propusă de Paramount „va crea un Hollywood mai puternic.”

„Este în interesul comunității creative, al consumatorilor și al industriei cinematografice.

Credem că acestea vor beneficia de pe urma concurenței sporite, a cheltuielilor mai mari pentru conținut și a producției de lansări cinematografice, precum și a unui număr mai mare de filme în cinematografe, ca urmare a tranzacției propuse de noi.

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm pentru a livra rapid această oportunitate, astfel încât toate părțile interesate să poată începe să capitalizeze beneficiile companiei combinate.”

Paramount oferă trei motive pentru care oferta sa este mai bună

Din punct de vedere al prețului, Paramount vine cu o ofertă integral în numerar de 30 de dolari pe acțiune, echivalentă cu o valoare de întreprindere de 108,4 miliarde de dolari.

Aceasta reprezintă o primă de 139% față de prețul acțiunii WBD de 12,54 de dolari (la data de 10 septembrie 2025). În contrast, propunerea Netflix implică o structură volatilă și complexă evaluată la 27,75 de dolari (un mix de 23,25 de dolari în numerar și 4,50 de dolari în acțiuni), fiind supusă unor clauze de limitare a prețului și performanței viitoare a Netflix, echivalând cu o valoare de întreprindere de 82,7 miliarde de dolari (excluzând divizia separată SpinCo).

De asemenea, propunerea Paramount vizează întregul WBD, fără a lăsa acționarilor WBD o divizie reziduală (stub) subdimensionată și puternic îndatorată (Global Networks), așa cum prevede acordul Netflix.

Paramount își exprimă încrederea că oferta sa va obține aprobarea de reglementare rapid deoarece este o tranzacție care sporește concurența și este considerată pro-consumator, având ca scop crearea unui campion puternic în domeniu. În schimb, Paramount critică dur oferta Netflix, susținând că este una anti-competitivă, bazată pe o ipoteză nerealistă de aprobare.

Potrivit Paramount, această combinație ar consolida monopolul Netflix, oferindu-i o cotă de 43% din abonații globali de streaming (SVOD), fapt ce ar declanșa provocări de reglementare complexe și prelungite la nivel mondial.

Mai mult, în multe țări europene, tranzacția ar uni jucătorul SVOD dominant cu concurentul numărul doi sau trei. Paramount avertizează că o astfel de fuziune Netflix-WBD ar duce la prețuri mai mari pentru consumatori, remunerații mai mici pentru creatorii de conținut și ar pune în pericol industria cinematografică (distrugerea expozanților). În plus, Paramount menționează lipsa experienței Netflix în achiziții de o asemenea anvergură, sporind riscul de execuție suportat de acționarii WBD.

Acțiunile Warner Bros. Discovery înregistrează o creștere puternică, după ce Paramount a intrat în lupta pentru preluare în urmă cu câteva minute.

Acțiunile Warner Bros. au crescut cu 7,4% în tranzacțiile pre-piață, ajungând la aproximativ 28 de dolari. Această valoare este ușor peste oferta Netflix de 27,75 de dolari pe acțiune, pe care Paramount a detronat-o acum cu oferta sa de 30 de dolari pe acțiune.