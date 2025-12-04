Publicația New York Times a dat în judecată Pentagonul pentru încălcarea dreptului la informare

The New York Times a anunţat joi că a intentat un proces Pentagonului pentru că a implementat o serie de măsuri restrictive împotriva presei, pe care le consideră contrare Constituţiei.

Departamentul american al Apărării, recent redenumit „Ministerul Războiului” de administraţia Trump, şi-a întărit drastic controlul asupra presei.

Într-un document recent, respins aproape în unanimitate de presa americană şi internaţională, inclusiv de AFP, Departamentul a cerut jurnaliştilor acreditaţi să nu mai solicite şi să nu mai publice anumite informaţii fără autorizarea sa explicită, sub sancţiunea pierderii acreditării, scrie News.

În textul acţiunii sale în justiţie, intentată în faţa unui tribunal din Washington, The New York Times susţine că, prin aceste reguli, guvernul încalcă primul amendament al Constituţiei americane, care garantează cinci libertăţi fundamentale, printre care şi libertatea presei.

Administraţia „încearcă să restricţioneze capacitatea jurnaliştilor de a face ceea ce au făcut întotdeauna - să pună întrebări angajaţilor guvernului şi să colecteze informaţii pentru a raporta fapte care depăşesc declaraţiile oficiale”.

Documentul Pentagonului pe care jurnaliştii să-l semneze face parte dintr-o ofensivă mai amplă, condusă de la revenirea la putere a lui Donald Trump, care restricţionează accesul acestora la Departamentul Apărării - primul angajator al ţării, cu un buget anual de câteva sute de miliarde de dolari.

În lunile precedente, Departamentul a evacuat din birourile lor din Pentagon opt instituţii media, printre care The New York Times, The Washington Post şi CNN. Conferinţele de presă au fost drastic reduse.

Departamentul Apărării a restricţionat, de asemenea, deplasările jurnaliştilor în interiorul complexului, impunându-le să fie escortaţi în afara unui număr limitat de zone.