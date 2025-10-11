The New York Times refuză să semneze acordul Pentagonului care restricționează publicarea informațiilor neautorizate

Cotidianul american The New York Times a anunțat că nu va semna noul document impus de Departamentul Apărării al Statelor Unite, care condiționează accesul jurnaliștilor în instalațiile Pentagonului de promisiunea de a nu publica informații neautorizate. Decizia ziarului vine după ce Pentagonul a introdus, în septembrie, o politică fără precedent ce oferă instituției militare un control sporit asupra conținutului media, notează Agerpres.

„Jurnaliştii de la The New York Times nu vor semna politica revizuită a Pentagonului privind acreditarea presei, care ameninţă să-i pedepsească pentru activitatea lor de rutină, protejată de Primul Amendament”, a declarat Richard Stevenson, redactorul-șef al publicației, într-un comunicat oficial.

Stevenson a subliniat că noile reguli limitează modul în care presa poate relata despre armata americană — o instituție finanțată anual cu aproape un trilion de dolari din fonduri publice.

„Cetățenii au dreptul să știe cum funcționează guvernul și armata”, a adăugat acesta, insistând că ziarul va continua să apere interesul public prin reportaje documentate și independente.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, jurnaliștii vor trebui să semneze o declarație prin care se angajează să nu dezvăluie informații sau documente considerate sensibile, chiar dacă acestea nu sunt clasificate oficial. Noua regulă urmează să intre în vigoare în următoarele săptămâni și va fi aplicată tuturor instituțiilor media care acoperă activitatea Departamentului Apărării.