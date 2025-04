Proteste de amploare în SUA. Americanii se revoltă față de politica autoritară a lui Trump

Peste 500.000 de persoane sunt așteptate sâmbătă, 5 aprilie, să participe la proteste organizate în Washington DC, Florida și alte zone din Statele Unite, pentru a se opune la ceea ce activiștii numesc „extinderea autoritară și agenda susținută de miliardari” a președintelui Donald Trump.

Manifestațiile, reunite sub sloganul Hands Off, sunt organizate de gruparea MoveOn, alături de zeci de alte organizații progresiste, sindicale și de mediu. În total, sunt programate peste 1.000 de proteste în întreaga țară, inclusiv în capitalele de stat, informează The Guardian.

„Acesta se anunță a fi cel mai mare protest de o singură zi din ultimii câțiva ani din istoria Americii”, a declarat Ezra Levin, cofondator al grupului Indivisible, în timpul unui apel de organizare.

Cel mai amplu miting este programat pe National Mall din Washington DC, unde mai mulți membri ai Congresului, printre care democrații Jamie Raskin, Maxwell Frost și Ilhan Omar vor susține discursuri în fața protestatarilor.

Pe site-ul mișcării, organizatorii avertizează că: „Trump, Musk și acoliții lor miliardari orchestrează un asalt total asupra guvernului nostru, economiei noastre și drepturilor noastre fundamentale – cu complicitatea Congresului”.

Ei acuză o presupusă „acaparare de putere” care ar duce la închiderea birourilor de securitate socială, concedieri masive, eliminarea protecției consumatorilor și distrugerea programului Medicaid, în favoarea unor politici fiscale dedicate celor ultra-bogați.

Protestele au loc în contextul în care Donald Trump a anunțat noile tarife vamale, ceea ce a dus la o prăbușire a pieței bursiere. În ciuda efectelor economice, Trump a declarat vineri că „politicile mele nu se vor schimba niciodată”.

Evenimentul de sâmbătă amintește de Women's March din 2017, organizat imediat după prima alegere a lui Trump. Atunci, aproximativ 470.000 de persoane au protestat în Washington DC, iar alte milioane au ieșit în stradă în întreaga țară, marcând cel mai mare protest de o zi din istoria SUA.