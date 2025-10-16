Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth

Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum.

Imagini incredibile la Pentagon, acolo unde miercuri, 15 octombrie, zeci de jurnaşlişti de la marile agenţii de presă şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea în grup, în semn de protest faţă de restricţiile impuse de Pete Hegseth în ceea ce priveşte accesul la informaţii, dar şi la publicarea unor materiale.

Protestul reporteriloracreditaţi la Pentagon vine în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth, fost jurnalist la Fox News, a introdus reguli care limitează independența reporterilor acreditați.

Printre altele, memorandumul emis de Departamentul Apărării precizează că toate informațiile destinate publicului trebuie aprobate de un oficial autorizat al Pentagonului înainte de publicare, inclusiv materialele neclasificate, potrivit apnews.

În plus, documentul interzice folosirea surselor anonime și restricționează accesul jurnaliștilor în anumite zone ale Pentagonului fără escortă, nerespectarea acestor reguli ducând la revocarea acreditărilor.

Pete Hegseth a explicat pe rețeaua X că aceste măsuri sunt „de bun simț” și menite să prevină perturbarea activității instituției, subliniind: „Presa nu conduce Pentagonul, oamenii o fac”.

Reacția corpului de presă

Majoritatea organizațiilor media americane au refuzat, însă, să accepte restricțiile, astfel că, miercuri, 15 octombrie, reporterii au predat ecusoanele și au părăsit Pentagonul, refuzând să semneze angajamentele impuse. Imaginile cu jurnaliştii ducând în braţe obiecte personale la ieşirea din clădire au făcut înconjurul lumii.

La finalul zilei de lucru, la ora 16:00, aproximativ 40-50 de jurnaliști au părăsit clădirea simultan, în semn de solidaritate, transportând cutii cu documente, cărți, copiatoare, fotografii vechi şi alte obiecte. Reporterii au subliniat că vor continua să-şi informeze publicul, căutând informații atât de la surse oficiale, cât și de la surse neoficiale, chiar dacă accesul fizic în Pentagon este restricționat.

„Este trist, dar sunt și foarte mândră de corpul de presă care a rămas unit”, a declarat Nancy Youssef, jurnalist The Atlantic, acreditată la Pentagon din 2007, care a luat cu ea o hartă a Orientului Mijlociu și alte materiale profesionale.

„Este un lucru mărunt, dar eram foarte mândră să-mi văd fotografia pe peretele corespondenților Pentagonului. Astăzi, voi preda legitimația. Reportajele vor continua”, a scris pe reţelele de socializare Heather Mongilio, reporter pentru USNINews, care se ocupă de Marina Militară.

„Fără reporteri care să poată pune întrebări, conducerea Pentagonului va continua să se bazeze pe postări pe rețelele sociale, videoclipuri scurte atent orchestrate și interviuri cu comentatori partizani. Nimeni nu ar trebui să considere că acest lucru este suficient”, a remarcat şi Tom Bowman, reporter NPR.

Jack Keane, general în rezervă și analist Fox News, a subliniat: „A fi de acord să nu soliciți informații înseamnă a fi de acord să nu fii jurnalist. Aceasta nu este jurnalism”.

Poziția Casei Albe și a președintelui Donald Trump

Casa Albă a susținut noile reguli, declarând că acestea sunt menite să limiteze perturbările cauzate de presa „necinstită”.

„Cred că el consideră că presa perturbă foarte mult pacea mondială. Presa este foarte necinstită”, a spus Donald Trump legat de decizia secretarului Pete Hegseth.

Declaraţia lui se înscrie într-un context mai larg de tensiuni între administrația Trump și mass-media, președintele implicându-se în procese împotriva unor organizații media precum The New York Times, CBS News, ABC News, Wall Street Journal și Associated Press.

Lista organizațiilor de presă care au refuzat să se conformeze

Lista completă a instituțiilor de presă care au refuzat să se conformeze a fost publicată ulterior de The Washington Post: ABC News; AL-Monitor; Associated Press; The Atlantic; Aviation Week; Axios; Bloomberg News; Breaking Defense; C4ISRNET; CBS News; CNN; Defense Daily; Defense News; Defense One; The Economist; Federal Times; The Financial Times; Fox News; The Guardian; The Hill; HuffPost; Military Times; MSNBC; NBC News; The New York Times; Newsmax; NPR; PBS NewsHour; Politico; RealClearPolitics; Reuters; Task & Purpose; The Wall Street Journal; The Washington Examiner; The Washington Post; The Washington Times şi WTOP.