search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth

0
0
Publicat:

Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum.

Imagini incredibile la Pentagon, acolo unde miercuri, 15 octombrie, zeci de jurnaşlişti de la marile agenţii de presă şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea în grup, în semn de protest faţă de restricţiile impuse de Pete Hegseth în ceea ce priveşte accesul la informaţii, dar şi la publicarea unor materiale.

Protestul reporteriloracreditaţi la Pentagon vine în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth, fost jurnalist la Fox News, a introdus reguli care limitează independența reporterilor acreditați.

Printre altele, memorandumul emis de Departamentul Apărării precizează că toate informațiile destinate publicului trebuie aprobate de un oficial autorizat al Pentagonului înainte de publicare, inclusiv materialele neclasificate, potrivit apnews.

În plus, documentul interzice folosirea surselor anonime și restricționează accesul jurnaliștilor în anumite zone ale Pentagonului fără escortă, nerespectarea acestor reguli ducând la revocarea acreditărilor.

Pete Hegseth a explicat pe rețeaua X că aceste măsuri sunt „de bun simț” și menite să prevină perturbarea activității instituției, subliniind: „Presa nu conduce Pentagonul, oamenii o fac”.

Reacția corpului de presă

Majoritatea organizațiilor media americane au refuzat, însă, să accepte restricțiile, astfel că, miercuri, 15 octombrie, reporterii au predat ecusoanele și au părăsit Pentagonul, refuzând să semneze angajamentele impuse. Imaginile cu jurnaliştii ducând în braţe obiecte personale la ieşirea din clădire au făcut înconjurul lumii.

La finalul zilei de lucru, la ora 16:00, aproximativ 40-50 de jurnaliști au părăsit clădirea simultan, în semn de solidaritate, transportând cutii cu documente, cărți, copiatoare, fotografii vechi şi alte obiecte. Reporterii au subliniat că vor continua să-şi informeze publicul, căutând informații atât de la surse oficiale, cât și de la surse neoficiale, chiar dacă accesul fizic în Pentagon este restricționat.

„Este trist, dar sunt și foarte mândră de corpul de presă care a rămas unit”, a declarat Nancy Youssef, jurnalist The Atlantic, acreditată la Pentagon din 2007, care a luat cu ea o hartă a Orientului Mijlociu și alte materiale profesionale.

„Este un lucru mărunt, dar eram foarte mândră să-mi văd fotografia pe peretele corespondenților Pentagonului. Astăzi, voi preda legitimația. Reportajele vor continua”, a scris pe reţelele de socializare Heather Mongilio, reporter pentru USNINews, care se ocupă de Marina Militară.

„Fără reporteri care să poată pune întrebări, conducerea Pentagonului va continua să se bazeze pe postări pe rețelele sociale, videoclipuri scurte atent orchestrate și interviuri cu comentatori partizani. Nimeni nu ar trebui să considere că acest lucru este suficient”, a remarcat şi Tom Bowman, reporter NPR.

Jack Keane, general în rezervă și analist Fox News, a subliniat: „A fi de acord să nu soliciți informații înseamnă a fi de acord să nu fii jurnalist. Aceasta nu este jurnalism”.

Poziția Casei Albe și a președintelui Donald Trump

Casa Albă a susținut noile reguli, declarând că acestea sunt menite să limiteze perturbările cauzate de presa „necinstită”.

„Cred că el consideră că presa perturbă foarte mult pacea mondială. Presa este foarte necinstită”, a spus Donald Trump legat de decizia secretarului Pete Hegseth.

Declaraţia lui se înscrie într-un context mai larg de tensiuni între administrația Trump și mass-media, președintele implicându-se în procese împotriva unor organizații media precum The New York Times, CBS News, ABC News, Wall Street Journal și Associated Press.

Lista organizațiilor de presă care au refuzat să se conformeze

Lista completă a instituțiilor de presă care au refuzat să se conformeze a fost publicată ulterior de The Washington Post: ABC News; AL-Monitor; Associated Press; The Atlantic; Aviation Week; Axios; Bloomberg News; Breaking Defense; C4ISRNET; CBS News; CNN; Defense Daily; Defense News; Defense One; The Economist; Federal Times; The Financial Times; Fox News; The Guardian; The Hill; HuffPost; Military Times; MSNBC; NBC News; The New York Times; Newsmax; NPR; PBS NewsHour; Politico; RealClearPolitics; Reuters; Task & Purpose; The Wall Street Journal; The Washington Examiner; The Washington Post; The Washington Times şi WTOP.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Românii, panicaţi de un alt cutremur! A avut loc în urmă cu puţin timp, este al treilea deja
playtech.ro
image
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
A murit preotul român Horia Grădinaru. S-a stins din viață după 3 zile de chin
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Poți calatori gratis cu mașina electrică! Iată cum
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Frumoasele prințese s-au reunit! Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei au arătat perfect la întâlnirea de la Castelul Windsor

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”