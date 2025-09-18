search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Postul de televiziune care l-a deranjat cu întrebări pe Donald Truimp, exclus de la conferinţa de presă a președintelui SUA în Marea Britanie

0
0
Publicat:

ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la conferința de presă a fost retrasă din "motive logistice".

Donald Trump se află în vizită de stat în Marea Britanie FOTO: EPA EFE
Donald Trump se află în vizită de stat în Marea Britanie FOTO: EPA EFE

Trump urma să ia prânzul cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, la reședința de la țară a acestuia din Chequers, joi, înainte de conferința de presă comună.

„Biroul ABC din Londra este în continuare acreditat să participe la Chequers, însă Downing Street Media a declarat că nu mai are un loc la conferința de presă comună din motive logistice", a declarat un purtător de cuvânt al ABC pentru The Guardian, scrie News.

„Nu avem niciun indiciu că acest lucru ar avea legătură cu întrebările adresate președintelui Trump de către redactorul ABC Americas, John Lyons, la începutul acestei săptămâni".

Lyons, care este reporter pentru Four Corners, a stârnit furia președintelui marți, când l-a întrebat pe Trump cu cât s-a îmbogățit de când s-a întors la Biroul Oval pentru al doilea mandat, în ianuarie.

Trump l-a acuzat pe reporter că "a rănit Australia" cu întrebările sale.

„În opinia mea, în acest moment faceți foarte mult rău Australiei”, a spus Trump. „Iar ei vor să se înțeleagă bine cu mine".

„Ştiţi, liderul vostru va veni să mă vadă foarte curând. O să-i spun despre voi. Ați dat un ton foarte rău. Puteți da un ton mai plăcut".

Trump i-a spus apoi lui Lyons: „Taci”.

Potrivit Guardian Australia, ABC are în continuare acces la Casa Albă.

Administrația Trump a folosit un cont oficial X pentru a-l eticheta pe Lyons drept „un ratat străin care difuzează știri false”, alături de un clip Fox News de la conferința de presă de la Washington.

Lyons a susţinut că nu a pus „întrebări deosebit de ostile” când a întrebat dacă este potrivit ca un preşedinte al SUA să se implice în atât de multe afaceri în timpul mandatului său.

El a întrebat: „Este potrivit, domnule președinte Trump, ca un președinte în funcție să se implice în atât de multe activităţi comerciale?”.

„Ei bine, eu chiar nu sunt”, a răspuns Trump. „Copiii mei conduc afacerea. Știți care este activitatea - de unde sunteți?".

Politicienii australieni și-au exprimat sprijinul pentru Lyons, care are sediul la Washington, după ce Trump a declarat că îi va povesti prim-ministrului australian, Anthony Albanese, despre această discuție.

Senatoarea Partidului Verde, Sarah Hanson-Young, a declarat că Trump încearcă să intimideze mass-media şi Australia şi i-a cerut lui Albanese să riposteze la criticile aduse jurnaliștilor australieni.

Directorul de ştiri al ABC, Justin Stevens, a declarat că Lyons are sprijinul deplin al postului de televiziune.

„John Lyons este un jurnalist foarte premiat și unul dintre cei mai experimentați şi respectați reporteri din Australia", a spus Stevens. „Sarcina lui este să pună întrebări”.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
stirileprotv.ro
image
6 zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Tabel cu noile reguli pentru concediul medical și procentele de plată în funcție de boală
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce au discutat Prințesa Kate și Melania Trump! Aceasta e cel mai important subiect

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime