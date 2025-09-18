Postul de televiziune care l-a deranjat cu întrebări pe Donald Truimp, exclus de la conferinţa de presă a președintelui SUA în Marea Britanie

ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la conferința de presă a fost retrasă din "motive logistice".

Trump urma să ia prânzul cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, la reședința de la țară a acestuia din Chequers, joi, înainte de conferința de presă comună.

„Biroul ABC din Londra este în continuare acreditat să participe la Chequers, însă Downing Street Media a declarat că nu mai are un loc la conferința de presă comună din motive logistice", a declarat un purtător de cuvânt al ABC pentru The Guardian, scrie News.

„Nu avem niciun indiciu că acest lucru ar avea legătură cu întrebările adresate președintelui Trump de către redactorul ABC Americas, John Lyons, la începutul acestei săptămâni".

Lyons, care este reporter pentru Four Corners, a stârnit furia președintelui marți, când l-a întrebat pe Trump cu cât s-a îmbogățit de când s-a întors la Biroul Oval pentru al doilea mandat, în ianuarie.

Trump l-a acuzat pe reporter că "a rănit Australia" cu întrebările sale.

„În opinia mea, în acest moment faceți foarte mult rău Australiei”, a spus Trump. „Iar ei vor să se înțeleagă bine cu mine".

„Ştiţi, liderul vostru va veni să mă vadă foarte curând. O să-i spun despre voi. Ați dat un ton foarte rău. Puteți da un ton mai plăcut".

Trump i-a spus apoi lui Lyons: „Taci”.

Potrivit Guardian Australia, ABC are în continuare acces la Casa Albă.

Administrația Trump a folosit un cont oficial X pentru a-l eticheta pe Lyons drept „un ratat străin care difuzează știri false”, alături de un clip Fox News de la conferința de presă de la Washington.

Lyons a susţinut că nu a pus „întrebări deosebit de ostile” când a întrebat dacă este potrivit ca un preşedinte al SUA să se implice în atât de multe afaceri în timpul mandatului său.

El a întrebat: „Este potrivit, domnule președinte Trump, ca un președinte în funcție să se implice în atât de multe activităţi comerciale?”.

„Ei bine, eu chiar nu sunt”, a răspuns Trump. „Copiii mei conduc afacerea. Știți care este activitatea - de unde sunteți?".

Politicienii australieni și-au exprimat sprijinul pentru Lyons, care are sediul la Washington, după ce Trump a declarat că îi va povesti prim-ministrului australian, Anthony Albanese, despre această discuție.

Senatoarea Partidului Verde, Sarah Hanson-Young, a declarat că Trump încearcă să intimideze mass-media şi Australia şi i-a cerut lui Albanese să riposteze la criticile aduse jurnaliștilor australieni.

Directorul de ştiri al ABC, Justin Stevens, a declarat că Lyons are sprijinul deplin al postului de televiziune.

„John Lyons este un jurnalist foarte premiat și unul dintre cei mai experimentați şi respectați reporteri din Australia", a spus Stevens. „Sarcina lui este să pună întrebări”.