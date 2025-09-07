Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la finala US Open

Posturile TV oficiale ale US Open au primit instrucțiuni să cenzureze orice reacție sau protest din partea publicului față de prezența președintelui Donald Trump la finala masculină dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Măsuri fără precedent luate de organizatorii US Open

Posturilor TV oficiale li s-a cerut să nu difuzeze proteste sau reacții la prezența președintelui Donald Trump la finala masculină de simplu de duminică de la US Open, dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Trump va face prima sa vizită la US Open din 2015 – atunci când a fost întâmpinat cu huiduieli în New York, un oraș majoritar democrat.

În ajunul finalei, Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a trimis un e-mail radiodifuzorilor, precum ESPN și Sky Sports: „În ceea ce privește acoperirea evenimentului, președintele va fi prezentat pe World Feed și Ashe Court Feed în timpul ceremoniei de deschidere. Cerem tuturor radiodifuzorilor să se abțină de la prezentarea oricăror perturbări sau reacții ca răspuns la prezența președintelui în orice capacitate.”

Trump, invitat în calitate de oaspete al Rolex, sponsor al evenimentului sportiv

Trump nu ar fi fost invitat de reprezentanții turneului, ci ca oaspete al Rolex, brandul elvețian de ceasuri de lux și sponsor major.

Au existat afirmații conform cărora huiduielile au fost editate din transmisia live a Fox de la Super Bowl, în timpul prezenței lui Trump mai devreme în acest an.

Între timp, susținătorii lui Trump au acuzat rețelele de limitarea deliberată a timpului de expunere a președintelui la evenimente sportive importante, cum ar fi meciurile de fotbal universitar.

Totuși, în timp ce radiodifuzorii încearcă să minimalizeze reacțiile față de controversatul președinte, imaginile filmate cu telefoanele mobile de fanii de pe stadion vor dezvălui adevărul.

Starul spaniol Alcaraz a vorbit deja despre planurile lui Trump de a urmări finala

„Este un privilegiu pentru turnee să aibă președintele fiecărei țări… să susțină turneul, să susțină tenisul și să susțină meciul,” a declarat inițial reporterilor, întrebat despre Trump după victoria sa împotriva lui Novak Djokovic.

„Pentru mine, a juca în fața lui… sincer, voi încerca să nu mă gândesc la asta. Nu vreau… să fiu emoționat din cauza asta.



Dar cred că… este grozav pentru tenis să aibă președintele la finală.”

Trump a făcut din sport un element important al celui de-al doilea mandat prezidențial, finala de tenis de duminică fiind al doilea mare eveniment la New York la care se așteaptă să participe.

După finala US Open, se așteaptă ca Trump să fie prezent și la Yankee Stadium pe 11 septembrie, la comemorarea atacului asupra orașului.

În acea seară, echipa New York Yankees, implicată în playoff, va găzdui Detroit Tigers, una dintre cele mai bune echipe de baseball ale sezonului, în Bronx.

Trump a confirmat, de asemenea, că va fi prezent la prima zi a Ryder Cup, vineri, 26 septembrie, la Bethpage, New York.

Președintele a fost văzut și la finala FIFA Club World Cup din New York în iulie, unde a fost prezent pentru a înmâna trofeul câștigătorilor Chelsea FC.