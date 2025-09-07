search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la finala US Open

0
0
Publicat:

Posturile TV oficiale ale US Open au primit instrucțiuni să cenzureze orice reacție sau protest din partea publicului față de prezența președintelui Donald Trump la finala masculină dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Președintele Trump a participat ultima data la US Open în 2015 / Sursa foto: Getty Images
Președintele Trump a participat ultima data la US Open în 2015 / Sursa foto: Getty Images

Măsuri fără precedent luate de organizatorii US Open

Posturilor TV oficiale li s-a cerut să nu difuzeze proteste sau reacții la prezența președintelui Donald Trump la finala masculină de simplu de duminică de la US Open, dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Trump va face prima sa vizită la US Open din 2015 – atunci când a fost întâmpinat cu huiduieli în New York, un oraș majoritar democrat.

În ajunul finalei, Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a trimis un e-mail radiodifuzorilor, precum ESPN și Sky Sports: „În ceea ce privește acoperirea evenimentului, președintele va fi prezentat pe World Feed și Ashe Court Feed în timpul ceremoniei de deschidere. Cerem tuturor radiodifuzorilor să se abțină de la prezentarea oricăror perturbări sau reacții ca răspuns la prezența președintelui în orice capacitate.”

Trump, invitat în calitate de oaspete al Rolex, sponsor al evenimentului sportiv

Trump nu ar fi fost invitat de reprezentanții turneului, ci ca oaspete al Rolex, brandul elvețian de ceasuri de lux și sponsor major.

Au existat afirmații conform cărora huiduielile au fost editate din transmisia live a Fox de la Super Bowl, în timpul prezenței lui Trump mai devreme în acest an.

Între timp, susținătorii lui Trump au acuzat rețelele de limitarea deliberată a timpului de expunere a președintelui la evenimente sportive importante, cum ar fi meciurile de fotbal universitar.

Totuși, în timp ce radiodifuzorii încearcă să minimalizeze reacțiile față de controversatul președinte, imaginile filmate cu telefoanele mobile de fanii de pe stadion vor dezvălui adevărul.

Starul spaniol Alcaraz a vorbit deja despre planurile lui Trump de a urmări finala

„Este un privilegiu pentru turnee să aibă președintele fiecărei țări… să susțină turneul, să susțină tenisul și să susțină meciul,” a declarat inițial reporterilor, întrebat despre Trump după victoria sa împotriva lui Novak Djokovic.

„Pentru mine, a juca în fața lui… sincer, voi încerca să nu mă gândesc la asta. Nu vreau… să fiu emoționat din cauza asta.

Dar cred că… este grozav pentru tenis să aibă președintele la finală.”

Trump a făcut din sport un element important al celui de-al doilea mandat prezidențial, finala de tenis de duminică fiind al doilea mare eveniment la New York la care se așteaptă să participe.

După finala US Open, se așteaptă ca Trump să fie prezent și la Yankee Stadium pe 11 septembrie, la comemorarea atacului asupra orașului.

În acea seară, echipa New York Yankees, implicată în playoff, va găzdui Detroit Tigers, una dintre cele mai bune echipe de baseball ale sezonului, în Bronx.

Trump a confirmat, de asemenea, că va fi prezent la prima zi a Ryder Cup, vineri, 26 septembrie, la Bethpage, New York.

Președintele a fost văzut și la finala FIFA Club World Cup din New York în iulie, unde a fost prezent pentru a înmâna trofeul câștigătorilor Chelsea FC.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a Serenei Williams: ”Gata, că nu mai iau viză”
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
playtech.ro
image
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică